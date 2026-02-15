Ένα πυκνό πέπλο αφρικανικής σκόνης σκέπασε από το πρωί της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου την Αθήνα και αρκετές ακόμα περιοχές της πρωτεύουσας.

Παρά τις υψηλές συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης που καταγράφηκαν, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως θα είναι εμφανής η βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, καθώς το κύμα αφρικανικής σκόνης μετατοπίζεται ανατολικότερα.

{https://x.com/KolydasT/status/2023035650891768186}

Δείτε το βίντεο της πρόγνωσης από το μεσημβρινό δελτίο του Star:

{https://www.youtube.com/watch?v=BStOKMd0asM}

Η εικόνα του ουρανού αναμένεται να βελτιωθεί αισθητά έως το πρωί της Δευτέρας (16/2).