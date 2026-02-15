Αναλυτικά όσα αναφέρει για την πρώτη γυναίκα - Πρόεδρο της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών Άννα Ψαρούδα Μπενάκη.

Ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής, αναφέρθηκε στην απώλεια της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως: «Αποχαιρετούμε σήμερα με συγκίνηση την πρώην -και πρώτη γυναίκα - Πρόεδρο της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών Άννα Ψαρούδα Μπενάκη. Μια διακεκριμένη επιστήμονα, μια πολιτικό πρότυπο ήθους και προσφοράς, μια σπουδαία γυναίκα που γκρέμισε στερεότυπα και έγινε σύμβολο ισότητας στην πατρίδα μας».

Η πορεία της στον δημόσιο βίο και ειδικά στο Κοινοβούλιο χαρακτηρίστηκε από ευγένεια, μετριοπάθεια, θεσμική υπευθυνότητα και σοβαρότητα που σήμερα ,δυστυχώς, αποτελούν ζητούμενα.

Στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».