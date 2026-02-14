Η έρευνα έδειξε ότι πέντε μήνες πριν το συμβάν είχαν καταγραφεί έντονες οσμές αερίου, χωρίς όμως να γίνει ουσιαστικός έλεγχος.

Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (14/2) ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα», μετά τη σύλληψή του για τη φονική πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες. Ο ίδιος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ενώ διώκεται για κακουργηματικές πράξεις.

Όπως έγινε γνωστό, θα κρατηθεί στην αστυνομική διεύθυνση Τρικάλων μέχρι την απολογία του, στην οποία καλείται να δώσει απαντήσεις για το πώς έγινε η κακοτεχνία της υπογειοποίησης των σωληνώσεων, γιατί η βάνα δεν ήταν συνδεδεμένη με τα καλώδια που συνδέουν τις δεξαμενές με τις υπόγειες σωληνώσεις, γιατί τα καλώδια «πετάχτηκαν» στο χώμα αλλά και γιατί η διαρροή παρέμενε και σημειώθηκε η τεράστια αυτή έκρηξη.

Όσον αφορά την ανάκριση ο επιχειρηματίας δεν απάντησε σε καμία από τις ερωτήσεις του ανακριτή και δεν έδωσε καμία εξήγηση για αυτά που καταγγέλουν εργαζόμενοι αλλά και ιδιώτες που είχαν κληθεί να κάνουν εργασίες στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Από χθες, είχε γίνει γνωστό πως η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων θα προχωρούσε σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σχετικά με το περιστατικό, ενώ παραμένει και η κατηγορία για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για το δυστύχημα στη Βιολάντα, καθώς τα στοιχεία της προανάκρισης δείχνουν σοβαρές παραλείψεις και παραβιάσεις της νομοθεσίας.

Όπως μεταδίδει το ΕΡΤnews, η έρευνα έδειξε ότι πέντε μήνες πριν το συμβάν είχαν καταγραφεί έντονες οσμές αερίου, χωρίς όμως να γίνει ουσιαστικός έλεγχος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ιδιώτης εμπειρογνώμονας που είχε κληθεί για αξιολόγηση αποχώρησε λόγω οικονομικής διαφωνίας με τον ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα το ζήτημα να μην αντιμετωπιστεί. Τελικά, αποδείχθηκε ότι η οσμή οφειλόταν σε διαρροή προπανίου, η οποία και προκάλεσε την έκρηξη.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις στερούνταν των απαραίτητων πιστοποιήσεων, ενώ οι υπέργειες δεξαμενές είχαν κριθεί ακατάλληλες ήδη από το 2019. Συγκεκριμένα, οι δεξαμενές βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης, ενώ ο νόμος επιβάλλει ελάχιστη απόσταση 7,5 μέτρων. Παρά τις επισημάνσεις, οι δεξαμενές δεν μετακινήθηκαν, ενώ προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν αποτυπώνονταν σε κανένα επίσημο τοπογραφικό διάγραμμα.

Η στιγμή της σύλληψης

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα συνελήφθη λίγο πριν τις 16:00 το μεσημέρι του Σαββάτου στον χώρο του εργοστασίου από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων, για να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα.

Στο μικροσκόπιο η μελέτη πυρασφάλειας για το εργοστάσιο

Αξιωματικοί της Πυροσβεστικής τονίζουν ότι στην έκθεση πυρασφάλειας του εργοστασίου διαπιστώνονται ανακρίβειες και κενά που αφορούν στην καταγραφή του προσωπικού αλλά και των υπευθύνων ασφαλείας του εργοστασίου.

Παράλληλα, στα σχέδια αποτυπώνονται μόνο μερικές από όλες τις δεξαμενές του κτιρίου και όχι όλες όπως φαίνεται να υπάρχουν και από αεροφωτογραφίες, την ώρα που όπως τονίζεται στη μελέτη δε βρέθηκε αυτόματο σύστημα ανίχνευσης διαρροής υγραερίου, όπως θα έπρεπε, παρά μόνο απλός ανιχνευτής εκρηκτικών μειγμάτων στους φούρνους μπισκότων.

