Με αυτοπεποίθηση, χαμόγελο και ενέργεια, ανέβηκε ο Good Job Nicky στη σκηνή του Sing for Greece για να διεκδικήσει το εισιτήριό του για τη Eurovision.

Χωρίς την χαρακτηριστική του γούνα και με πολλή αυτοπεποίθηση ο Good Job Nicky, ανέβηκε στη σκηνή του Sing for Greece για να διεκδικήσει τη θέση του στον εθνικό τελικό και στη Eurovision 2026.

Με το τραγούδι «Dark Side of the Moon», με μία λιτή αμφίεση, με κυρίαρχο το μπλε χρώμα και την χαρακτηριστική χροιά στη φωνή του, κατάφερε να εντυπωσιάσει το κοινό και να μεταδώσει στο έπακρο την ενέργειά του.

Από τα καμαρίνια μέχρι και τη σκηνή, το χαμόγελό του ήταν εμφανές στο πρόσωπό του, ενώ στο τέλος της ερμηνείας του στάθηκε μπροστά στο κοινό χαμογελαστός.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dge40x5jpom1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πριν βγει ωστόσο στη σκηνή, το ενδυματολογικό του απασχόλησε τη Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά οι οποίες «μάλωσαν» εξ’ αιτίας του, μπροστά στα μάτια του, όσο ο Γιώργος Καπουτζίδης προσπαθούσε να επαναφέρει την τάξη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dge404063k15?integrationId=40599y14juihe6ly}