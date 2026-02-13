Με το τραγούδι «Mad About it», ο D3lta, ανέβηκε στη σκηνή του Β’ Ημιτελικού για τη Eurovision 2026.

Ο χρόνος πλέον μετράει αντίστροφα για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και σήμερα, ο Β’ Ημιτελικός άνοιξε αυλαία για υποδεχτεί 14 καλλιτέχνες που διεκδικούν το εισιτήριό τους.

Ο D3lta, 5ος σε σειρά του Β’ Ημιτελικού, ανέβηκε στη σκηνή φορώντας ένα μαύρο παντελόνι και ένα crop – top jacket και τραγούδησε δυνατά το τραγούδι του «Mad About it», με το οποίο και απογειώθηκε.

Τόσο στην αρχή του τραγουδιού όσο και δευτερόλεπτα πριν σταματήσει η μουσική ο D3lta καταχειροκροτήθηκε στη σκηνή, έκανε άλμα, χαμογέλασε και αποχώρησε, έχοντας δώσει τον καλύτερό του εαυτό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dge33hwsqp2h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στα παρασκήνια, ο Γιώργος Καπουτζίδης, είχε ετοιμάσει ένα ξεχωριστό σκερτσάκι στο οποίο ο D3lta, ήρεμος και με αυτοπεποίθηση, πήρε την κιθάρα του από τους κριτές και βγήκε στη σκηνή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dge32vnyucgh?integrationId=40599y14juihe6ly}