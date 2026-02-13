Την εσχάτη των ποινών έλαβαν δύο άνδρες που προετοίμαζαν πολύνεκρο τρομοκρατικό χτύπημα στη Μ.Βρετανία.

Δύο άνδρες, ορκισμένοι στο Ισλαμικό Κράτος, καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς ετοίμαζαν τρομοκρατικό χτύπημα στην εβραϊκή συναγωγή του Μάντσεστερ.

Οι Walid Saadoui, 38 ετών και ο Amar Hussein, 52 ετών, συνελήφθησαν τον Μάιο του 2024 όταν ετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση στην εβραϊκή συναγωγή με καλάσνικοφ, με στόχο τον μέγιστο αριθμό θυμάτων.

Οι δύο άνδρες συνεργάζονταν με έναν σύνδεσμο με το ψευδώνυμο «Φαρούκ», με τον οποίον συνενοούνταν για την μεταφορά του εξοπλισμού αλλά και την ενορχήστρωση του σχεδίου. Ο Σααντάουι είχε κανονίσει τη μεταφορά δύο τυφεκίων, ενός ημιαυτόματου πιστολιού και περίπου 200 σφαιρών, αλλά συνελήφθη σε αντιτρομοκρατική επιχείρηση.

{https://youtu.be/Fe39RRdJ8PQ?si=MVZYilSYUTsDxvM4}

Ο «Φαρούκ» με τον οποίο είχε επαφή δεν ήταν τελικά συνεργάτης του, αλλά πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών που συνέβαλε τα μέγιστα στη σύλληψη των δύο τρομοκρατών. Το σχέδιο των δύο αντρών είχε αρκετές ομοιότητες με την πολύνεκρη επίθεση στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας τον Δεκέμβριο του 2025, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό 11 ανθρώπων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο κύριος υπεύθυνος για το σχέδιο, ο Σαουδαουί, γεννημένος στην Τυνησία , καταδικάστηκε σε ελάχιστη ποινή 37 ετών, ενώ ο Χουσεΐν,διεύθυνση, σε τουλάχιστον 26 έτη.

Ο νεότερος αδερφός του Σαουδαουί, Μπιλέλ Σαουδαουί, 37 ετών, καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκιση για μη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με το σχέδιο.

{https://youtu.be/vwqRnoYWiRo?si=Qj3etKo-dQCWsmAK}

Κατά την ανακοίνωση της ποινής, ο δικαστής τόνισε ότι εάν το σχέδιο είχε επιτύχει, «πιθανότατα θα ήταν μία από τις πιο φονικές τρομοκρατικές επιθέσεις στην ιστορία της Βρετανίας», προσθέτοντας ότι θα είχε οδηγήσει στον θάνατο πολλούς ανθρώπους και σοβαρούς τραυματισμούς σε ακόμη περισσότερους.

Ο δικαστής περιέγραψε ότι οι κατηγορούμενοι σκόπευαν να εκτοξεύσουν δεκάδες σφαίρες από AK-47 σε άοπλο πλήθος και είχαν εφεδρικά γεμιστήρες, με στόχο ανθρώπους όλων των ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων παιδιών.

{https://youtu.be/CvuzzNzRkuU?si=CLJHpxnRscy5brCA}

Μετά την καταδίκη, ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας του Μάντσεστερ, Ρόμπερτ Ποτς, ανέφερε ότι το σχέδιο, «λόγω των όπλων και της ποσότητας πυρομαχικών, θα μπορούσε να ήταν η πιο φονική τρομοκρατική επίθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο», επαινώντας ταυτόχρονα τον Φαρούκ για το θάρρος και την επαγγελματικότητά του.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μάντσεστερ, Σερ Στίβεν Γουότσον, δήλωσε ότι οι εβραϊκές κοινότητες στη Βρετανία ζουν με φόβο και ότι η προστασία τους είναι υπόθεση όλων, καθώς η μισαλλοδοξία και η τρομοκρατία δεν γνωρίζουν σύνορα.

Με πληροφορίες από Guardian