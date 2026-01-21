Στον 49χρονο επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη χωρίς ελαφρυντικά.

Με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης καταδίκασε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έναν 49χρονο άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για ένοπλη ληστεία εις βάρος 55χρονηςεπιχειρηματία στην περιοχή Χανιώτη της Χαλκιδικής τον Ιούνιο του 2023.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο δράστης επιτέθηκε στην παθούσα,με καταγωγή από το Ηνωμένο Βασίλειο, όταν εκείνη πήγε να ταΐσει τα αδέσποτα σκυλιά που περιέθαλπτε αργά το βράδυ. Με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και όπλο στα χέρια, πυροβόλησε μία φορά στον αέρα με κυνηγετική καραμπίνα για εκφοβισμό και στη συνέχεια χτύπησε την γυναίκα στο κεφάλι και στα πλευρά με το κοντάκι του όπλου, αρπάζοντας την τσάντα με τα χρήματα της επιχείρησής της.

Ο δράστης διέφυγε με πάνω από 700 ευρώ, αφήνοντας την παθούσα αιμόφυρτη. Η γυναίκα αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας και αργότερα στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου για νοσηλεία.

Η αστυνομία ταυτοποίησε τον 49χρονο ως φυσικό δράστη της ληστείας. Για εμπλοκή στο περιστατικό κατηγορήθηκαν επίσης ο ανήλικος τότε γιος του και ο αδελφός του, που εργάζονταν στην επιχείρηση του θύματος και γνώριζαν τις κινήσεις της, αλλά η δικογραφία τους διαχωρίστηκε.

Στην απολογία του, ο 49χρονος αρνήθηκε την κατηγορία και προσπάθησε να ρίξει ευθύνες στον αδελφό του, ενώ παραδέχτηκε ότι μετέφερε το συνεργό στο σημείο με το αυτοκίνητο.

Η εισαγγελέας χαρακτήρισε την επίθεση άνανδρη και ποταπή απέναντι σε ανυπεράσπιστη γυναίκα, ζητώντας την αυστηρή καταδίκη του. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι η ληστεία προκάλεσε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, επιβάλλοντας στον 49χρονο την μέγιστη ποινή χωρίς ελαφρυντικά.