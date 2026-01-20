Το Εφετείο τον έκρινε ένοχο για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο 59χρονος, που πυροβόλησε τη 30χρονη σύντροφό του στη Χαλκιδική τον Σεπτέμβριο του 2023, επέστρεψε στις φυλακές μετά την καταδίκη του σε 9ετή κάθειρξη. Το Εφετείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Η αιτία που φαίνεται να όπλισε το χέρι του 59χρονου ήταν η πρόθεση της τότε συντρόφου του να χωρίσουν.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο δράστης σημάδεψε με όπλο την επί τρία χρόνια σύντροφό του στο κεφάλι και πυροβόλησε. Η 30χρονη κατάφερε να αντιδράσει, τραυματίστηκε στο χέρι, ενώ ο δράστης πυροβόλησε ξανά χωρίς αποτέλεσμα, με την παθούσα να διαφεύγει τελικά από το αυτοκίνητο όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Στην απολογία του, ο 59χρονος αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να σκοτώσει, χαρακτηρίζοντας τη σχέση «τοξική». «Ήθελα να χωρίσω, με κυνηγούσε, έκανε φασαρία. Δεν πήγα να τη σκοτώσω» είπε, μεταξύ άλλων.