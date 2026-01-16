Η 24χρονη συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Σημαντικές υλικές ζημιές προκάλεσε 24χρονη οδηγός τα ξημερώματα της Παρασκευής στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Η νεαρή γυναίκα, η οποία οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της περίπου στις 4 το πρωί και προσέκρουσε σε συνολικά 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα, καθώς και σε ένα περίπτερο και ένα κατάστημα.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Μάρκου Μπότσαρη και Παπάφη.

Μετά τη διενέργεια αλκοτέστ, διαπιστώθηκε ότι η οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Η 24χρονη συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfptaazkkoq9?integrationId=40599y14juihe6ly}