Ο καπετάνιος Δημήτρης Διολέττας βραβεύτηκε για την προσπάθειά του να παλέψει με τα κύματα προκειμένου να μεταφέρει παιδί τριών ετών, που έχριζε άμεσης ιατρικής περίθαλψης από τη Σκιάθο στον Βόλο.

Από το 2008 ο έμπειρος καπετάνιος βρίσκεται σε επιφυλακή 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, και βάζει πάνω και από την ασφάλειά του τη ζωή των συνανθρώπων του, οι οποίοι χρειάζονται διακομιδή στο Νοσοκομείο του Βόλου ή στο Πανεπιστημιακό, αναφέρει η ΕΡΤ.

Η βράβευσή του έγινε στη συνεδρίαση της 27ης Φεβρουαρίου του περιφερειακού συμβουλίου Θεσσαλίας από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα.

Ο ίδιος, μιλώντας στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Περίμετρος» τόνισε πως ένιωσε συγκίνηση και τιμή.

«Το ζητούμενο, βέβαια, δεν ήταν αυτό. Εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας εδώ και χρόνια στο νησί, βοηθώντας πάντα όταν χρειαστεί αλλά ήταν τιμή μου και πραγματικά συγκινήθηκα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δ. Διολέττας, ο οποίος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές στην προσπάθεια να σωθεί το παιδί.