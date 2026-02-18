Νοσηλευτόταν στο νοσοκομείο με βαρύ εγκεφαλικό.

Σοκαρισμένη η κοινωνία της Σκιάθου από τον θάνατο 38χρονης μητέρας τριών παιδιών, εκ των οποίων δύο αγόρια και ένα νεογέννητο κοριτσάκι μόλις 20 ημερών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το skiathoslife.gr, η άτυχη γυναίκα είχε διακομισθεί πριν από μία εβδομάδα με βαρύ εγκεφαλικό στο Νοσοκομείο Βόλου, ωστόσο η κατάστασή της είχε εμφανίσει βελτίωση. Όμως το πρωί της Τρίτης, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η υγεία της επιδεινώθηκε ραγδαία και εξέπνευσε.

Οι κάτοικοι του νησιού δεν μπορούν να πιστέψουν το δυσάρεστο γεγονός, καθώς η Κωνσταντίνα ήταν γνωστή για την καλοσύνη και το χαμόγελό της και ιδιαίτερα αγαπητή.

Εργαζόταν ως ξενοδοχοϋπάλληλος και το τελευταίο διάστημα σε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, ενώ παράλληλα συμμετείχε ενεργά στην κοινωνική ζωή και σε εκλογικές διαδικασίες ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος, στο ψηφοδέλτιο «Σκιάθος για όλους».