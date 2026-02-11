Μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έλαβε χώρα στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Παναθηναϊκό και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, ωστόσο η στιγμή που κέρδισε τις εντυπώσεις και συγκίνησε όλο το φίλαθλο κοινό πραγματοποιήθηκε λίγα λεπτά πριν την σέντρα της αναμέτρησης.

Στο γήπεδο της Τούμπας υπάρχει μια ιεροτελεστεία πριν τους αγώνες, με οπαδούς του ΠΑΟΚ να βρίσκονται στο κέντρο του γηπέδου με το τύμπανο και να δίνουν το έναυσμα ώστε ο κόσμος στις κερκίδες να φωνάξει ρυθμικά το όνομα της ομάδας. Στη σημερινή αναμέτρηση, στο κέντρο βρέθηκε η μητέρα του Χρήστου, ενός από τους επτά οπαδούς του «Δικεφάλου» που έχασαν την ζωή τους τόσο άδικα στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

{https://x.com/paoktsis_gr/status/2021674543572726052}

Η μητέρα έδωσε τον ρυθμό χτυπώντας το τύμπανο, προκαλώντας ανατριχίλα στους φιλάθλους στις κερκίδες της Τούμπας. Έγινε μέρος της ιεροτελεστείας στην οποία ο γιος της φώναζε ρυθμικά το όνομα της αγαπημένης του ομάδας.