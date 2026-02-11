Ο ΠΑΟΚ έλαβε το δέυτερο εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε στην Τούμπα τον Παναθηναϊκό για τον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, επικρατώντας με 2-0 σκορ.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» υπερασπίστηκε το 1-0 από τον πρώτο αγώνα της Λεωφόρου και προκρίθηκε στον τελικό, που θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ.

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ 72' με τον Γιακουμάκη, ενώ το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Χατσίδης στο 87ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός ήταν ανήμπορος να βρει λύσεις επιθετικά και δεν μπόρεσε να αντρέψει την εις βάρος του κατάσταση.

Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ έκλεισε ραντεβού με τον ΟΦΗ στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, το Σάββατο 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένυ, Μιχαηλίδης, Κετζιόρα, Μπάμπα, Ζίβκοβιτς, Μεϊτέ, Οζντόεβ (78΄ Καμαρά), Τάισον (81΄ Ζαφείρης), Μύθου (40΄ Γιακουμάκης), Πέλκας (39΄ Χατσίδης)

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Κυριακόπουλος (63′ Ζαρουρί), Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν (78′ Γιάγκουσιτς), Αντίνο, Κοντούρης (81′ Κάτρης), Ταμπόρδα, Μπακασέτας (63′ Σάντσες), Τεττέη (63′ Σβιντέρσκι).