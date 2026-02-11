Ο Σαραμπογιούκοφ νίκησε τον Τεντόγλου με την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο (8,45 μ.).

Ο Μίλτος Τεντόγλου βελτίωσε τη φετινή του επίδοση, για να πάρει τη δεύτερη θέση στο μίτινγκ του Βελιγραδίου, με άλμα στα 8,27 μέτρα.

Ο δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους έφτασε δύο εκατοστά πιο μακριά από την καλύτερη επίδοση που είχε έως τώρα, αλλά έχασε από τον Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ. Ο Βούλγαρος άλτης προσγειώθηκε στα 8,45 μ., για να πετύχει την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο. Τρίτος στο Βελιγράδι ήταν ο Τζαμαϊκανός Κάρι ΜακΛέοντ, με άλμα στα 8,22 μέτρα.

Στον αγώνα, ο Τεντόγλου πέρασε στην πρώτη θέση στη δεύτερη προσπάθεια, όταν έφτασε στα 8,27 μέτρα. Όμως, ο Σαραμπογιούκοφ αρχικά «απάντησε» με 8,29 μ., στο τρίτο του άλμα και στο επόμενο προσγειώθηκε στα 8,45 μ., «σφραγίζοντας» τη νίκη του.

Ο Τεντόγλου έδειξε σταθερότητα στα καλά άλματα, καθώς κατά σειρά σημείωσε 8,18 μ., 8,27 μ., 8,21 μ., άκυρο, 8,21 μ. και 8,26 μέτρα.