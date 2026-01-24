Δείτε σε βίντεο το άλμα του.

Αποφασισμένος για σπουδαία πράγματα φαίνεται ότι είναι ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους Μίλτος Τεντόγλου για τη νέα σεζόν του στίβου.

Στην Ημερίδα Κλειστού Στίβου στην Παιανία πήρε την πρώτη θέση με άλμα στα 8.25 μ. και έδειξε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, καταγράφοντας την τρίτη κορυφαία επίδοση της χρονιάς, ως τώρα.

Με το άλμα αυτό πιάνει και το όριο συμμετοχής (8.17μ.) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου που θα γίνει στο Τόρουν της Πολωνίας (20-22 Μαρτίου).

Ο Τεντόγλου είχε άκυρες τις δύο πρώτες προσπάθειες, στη συνέχεια έφτασε στα 8.12μ. και στα 8.15μ. Στην Πέμπτη και τελευταία προσπάθεια απογειώθηκε στα 8.25 και ολοκλήρωσε τον αγώνα, σε ένα ξεκίνημα κάτι παραπάνω από σπουδαίο.

{https://www.facebook.com/segas.gr/videos/867452249432034/}