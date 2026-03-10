Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι το θέμα του Πελεγρίνη δεν θα έχει μεγαλύτερες διαστάσεις και εστιάζουν στις πρωτοβουλίες του επόμενου διαστήματος- Στο Στρασβούργο την Τετάρτη ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Δεν ήθελε και πολύ για να χαλάσει το θετικό κλίμα που επικρατούσε τις τελευταίες εβδομάδες στην Χαριλάου Τρικούπη. Αρκούσαν κάποιες αστοχίες στην πολυσυζητημένη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ για να ταραχθούν τα ήρεμα νερά. Οι αστοχίες εστιάζονται σε δυο εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις. Η μία είναι του Θεοδόση Πελεγρίνη και η άλλη του Βαγγέλη Κορακάκη.

Ο πρώτος χαρακτηρίζεται ως «γραφική πολιτική περίπτωση», που δεν ταιριάζει με το θεσμικό προφίλ που θέλει να εμφανίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν είναι μόνο η σφοδρή αντίθεσή του στον πολυσυζητημένο νόμο Διαμαντοπούλου, άλλωστε το μεγαλύτερο μέρος του ΠΑΣΟΚ- κακά τα ψέματα- δεν τον υποστηρίζει. Είναι η συνολικότερη πολιτική παρουσία του Πελεγρίνη σε συνδυασμό με το... καλλιτεχνικό του ταπεραμέντο, που συχνά γίνεται (αρνητικά) viral στα social media.

Όπως είναι φυσικό, πολλά στελέχη και μέλη του ΠΑΣΟΚ σχολίασαν αρνητικά την προσθήκη του στο ΠΑΣΟΚ, με πιο ηχηρή αντίδραση αυτή του Γιάννη Μεϊμάρογλου, στενού συνεργάτη της Άννας Διαμαντοπούλου. Από το ΠΑΣΟΚ υπήρξε μια σχετική αμηχανία, ενώ η φήμη που κυκλοφόρησε αργά χθες το βράδυ ότι θα αποσυρθεί δεν επιβεβαιώθηκε. Η περίπτωση του κ. Κορακάκη είναι διαφορετική και είχε τα χαρακτηριστικά της αστοχίας, καθώς είναι ευρέως γνωστή η πολιτική του τοποθέτηση, κάτι που επιβεβαίωσε και ο ίδιος λέγοντας πως «είμαι από την Καισαριανή και είμαι ΚΚΕ».

Η αστοχία χρεώνεται σε ένα τρίτο πρόσωπο, τον κ. Κυριακόπουλο, ο οποίος φέρεται να είπε στον κ. Σκανδαλίδη πως ο Βαγγέλης Κορακάκης είναι θετικός στο να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη η εμπειρία του Κώστα Σκανδαλίδη δεν επιτρέπει τέτοια λάθη. Από τις ανακοινώσεις, πάντως, που έγιναν χθες για τη διεύρυνση ξεχωρίζει η περίπτωση του γνωστού μουσικοσυνθέτη Χρήστου Νικολόπουλου, ενώ οι υπόλοιπες περιπτώσεις είναι σχετικά χαμηλής κλίμακας.

Τα πρόσωπα που ανακοινώθηκαν χθες από κοινού με τους άλλους 44 που είχαν ανακοινωθεί πριν μερικές εβδομάδες θα συνεδριάσουν στις 17 Μαρτίου υπό τον κ. Ανδρουλάκη προκειμένου να οργανωθεί η παρουσία τους στο επικείμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ κλπ.. Όπως και να έχει, στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι το θέμα του Πελεγρίνη δεν θα έχει μεγαλύτερες διαστάσεις και εστιάζουν στις πρωτοβουλίες του επόμενου διαστήματος.

Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης θα μιλήσει στην Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αμέσως μετά θα αναχωρήσει για το Στρασβούργο, όπου αύριο θα παρευρεθεί στην συζήτηση που θα γίνει στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για το κράτος δικαίου και την χρήση του κακόβουλου λογισμικού Pretador. Μια πρωτοβουλία του επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη που βρήκε θετική ανταπόκριση από την πλειοψηφία των ευρωβουλευτών παρά την αντίδραση του Λαϊκού Κόμματος.

Την ίδια ώρα, στο επιτελείο του κ. Ανδρουλάκη θέλουν να δώσουν συνέχεια στην θεσμική στάση του κόμματος σε σχέση με τον πόλεμο στον Ιράν και ιδιαίτερα σε ότι σχετίζεται με την υποστήριξη στην Κύπρο.

Στο τέλος της εβδομάδας, πιθανότατα το Σαββατοκύριακο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να βρεθεί στην Μεγαλόνησο και να έχει συναντήσεις με τον πολιτική και πολιτειακή ηγεσία του νησιού.