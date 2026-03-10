Το οικονομικό κόστος, οι δημοσκοπήσεις και οι πολιτικές συνέπειες του πολέμου φαίνεται να στριμώχνουν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι εξετάζει ένα «γρήγορο τέλος» στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς σύμβουλοί του τον προέτρεψαν να αναζητήσει «σχέδιο εξόδου», εν μέσω εκτόξευσης των τιμών του πετρελαίου και ανησυχιών ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση μπορεί να προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα τη Δευτέρα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη στρατιωτική αποστολή σε μεγάλο βαθμό επιτυχημένη ως προς τους στόχους της. «Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», είπε, εκφράζοντας την πεποίθηση πως θα τελειώσει «πολύ σύντομα» ο πόλεμος.

Δεν έδωσε σαφές χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν. Όταν ρωτήθηκε για τον ιρανικό λαό που έχει εξεγερθεί εναντίον του καθεστώτος, ο Τραμπ φάνηκε να προτιμά ένα «γρήγορο τέλος» αντί να συνεχιστεί η πίεση για αλλαγή ηγεσίας.

«Θέλουμε ένα σύστημα που να μπορεί να οδηγήσει σε πολλά χρόνια ειρήνης, και αν δεν μπορούμε να το έχουμε αυτό, καλύτερα να το τελειώνουμε τώρα αμέσως», ανέφερε ο Τραμπ. Δήλωσε ότι απογοητεύτηκε από τον διορισμό του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - γιος του δολοφονημένου Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ - ως νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, μια κίνηση που δείχνει ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποχωρήσει.

Σύμφωνα με την WSJ, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσαν ότι όσο η Τεχεράνη συνεχίζει να επιτίθεται σε χώρες της περιοχής και το Ισραήλ εξακολουθεί να θέλει να πλήττει ιρανικούς στόχους, είναι απίθανο οι ΗΠΑ να μπορέσουν να αποχωρήσουν εύκολα από τον πόλεμο. Ο Τραμπ, στις δηλώσεις του τη Δευτέρα, είπε ότι θα συνεχίσει να στοχεύει το Ιράν αν εξακολουθεί να εμποδίζει τη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο Τραμπ δεν θα σταματήσει να πολεμά μέχρι να νιώσει ότι μπορεί να μιλήσει για μια ικανοποιητική νίκη, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης. Σύμφωνα με άτομα που βρίσκονται κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο, ο Τραμπ έχει εκπλαγεί που η Τεχεράνη δεν υποχωρεί παρά το «σφυροκόπημα» που δέχεται από ΗΠΑ και Ισραήλ.

«Αυτή η ιστορία είναι γεμάτη ανοησίες από ανώνυμες πηγές που, μπορώ να εγγυηθώ, δεν βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο με τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ. «Οι κορυφαίοι σύμβουλοι του προέδρου εργάζονται 24 ώρες το 24ωρο για να διασφαλίσουν ότι η επιχείρηση "Epic Fury" συνεχίζει επιτυχημένα και το τέλος αυτών των επιχειρήσεων θα καθοριστεί τελικά από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων».

Αντικρουόμενες δηλώσεις Τραμπ για τον πόλεμο

Ο Τραμπ έχει κάνει αντικρουόμενες δηλώσεις για τον πόλεμο. Την περασμένη εβδομάδα είπε ότι επιδιώκει την «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν και δεν απέκλεισε την αποστολή χερσαίων στρατευμάτων στη χώρα. Τη Δευτέρα, ωστόσο, δήλωσε στη New York Post ότι δεν βρίσκεται «καν κοντά» στο να δώσει μια τέτοια εντολή.

Αφού τη Δευτέρα είπε ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει σύντομα, πρόσθεσε: «Θα μπορούσαμε να πάμε πιο πέρα και θα πάμε πιο πέρα».

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί δημόσια, και έχει πει σε συμβούλους ιδιωτικά, ότι θα υποστήριζε τη δολοφονία του νεότερου Χαμενεΐ αν αποδειχθεί ότι δεν είναι πρόθυμος να υποχωρήσει στις αμερικανικές απαιτήσεις, σύμφωνα με νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους.

Τα σχόλιά του έγιναν καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν - και στη συνέχεια υποχώρησαν - εντείνοντας τις ήδη υπάρχουσες ανησυχίες μεταξύ των συμμάχων του Τραμπ για το οικονομικό κόστος και τις πολιτικές συνέπειες του πολέμου.

Πιέσεις για «σχέδιο εξόδου» από τον πόλεμο

Τις τελευταίες ημέρες σύμβουλοι του Τραμπ τον ενθάρρυναν να παρουσιάσει ένα «σχέδιο εξόδου» των ΗΠΑ από τον πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι ο αμερικανικός στρατός έχει πετύχει τους στόχους του σε μεγάλο βαθμό, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Αν και πολλοί από τη συντηρητική βάση του προέδρου συνεχίζουν να υποστηρίζουν την αρχική επιχείρηση, κάποιοι σύμβουλοι έχουν εκφράσει ιδιωτικά ανησυχίες ότι ένας μεγαλύτερος σε διάρκεια πόλεμος μπορεί να εξαντλήσει αυτή την υποστήριξη.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Τραμπ έχει ενημερωθεί για ορισμένες δημοσκοπήσεις σχετικά με τον πόλεμο - όλο και περισσότεροι Αμερικανοί αντιτίθενται στον πόλεμο. «Η συντριπτική πλειονότητα των Αμερικανών υποστηρίζει τον τερματισμό της απειλής που θέτει το ιρανικό καθεστώς και υποστηρίζει την εξόντωση τρομοκρατών, και αυτό είναι που θα πετύχει ο πρόεδρος Τραμπ», δήλωσε η Λέβιτ.

Σύμβουλοι του Τραμπ παρακολουθούν με ανησυχία τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν επίσης δεχθεί τηλεφωνήματα από ανήσυχους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

«Όταν αυξάνονται οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου, αυξάνονται και όλα τα υπόλοιπα. Δεδομένου ότι το κόστος ζωής ήταν ήδη ζήτημα, αυτό δημιουργεί πραγματικές προκλήσεις», δήλωσε ο Στίβεν Μουρ, εξωτερικός οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ.

Η ομάδα του Τραμπ κατέληξε τις τελευταίες ημέρες ότι χρειάζεται ένα πιο επιθετικό σχέδιο επικοινωνίας για να πείσει το κοινό σχετικά με τον πόλεμο, καθώς πολλοί καταναλωτές έχουν έρθει αντιμέτωποι με αυξανόμενες τιμές καυσίμων, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ θα άρουν «κυρώσεις σχετικές με το πετρέλαιο» σε ορισμένες χώρες για να μειώσουν τις τιμές, αν και δεν κατονόμασε τα κράτη που ενδέχεται να επωφεληθούν. Είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα παρέχουν «ασφάλιση» σε δεξαμενόπλοια που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, προσθέτοντας ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και οι εταίροι του θα συνοδεύουν τα τάνκερ μέσω των Στενών του Ορμούζ, «αν χρειαστεί».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δεν «γνωρίζει αρκετά» για ένα πλήγμα με πύραυλο Tomahawk που σκότωσε 175 ανθρώπους σε σχολείο στο Ιράν, αφού αρχικά κατηγόρησε την Τεχεράνη για τον βομβαρδισμό. «Νομίζω ότι είναι κάτι για το οποίο μου είπαν ότι βρίσκεται υπό διερεύνηση», είπε τη Δευτέρα. Πρόσθεσε ότι είναι «διατεθειμένος να αποδεχθεί» μια έρευνα σχετικά με το ποιος ευθύνεται για την επίθεση.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal