«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τα πλήγματά μας με πυραύλους εναντίον τους για όσο απαιτείται και για όσο χρειαστεί», τόνισε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί τόνισε στο PBS ότι η Ισλαμική Δημοκρατία είναι έτοιμη να συνεχίσει να μάχεται «για όσο απαιτείται», την 11η ημέρα του πολέμου που εξαπέλυσαν εναντίον της χώρας οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, αντικρούοντας τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που διαβεβαίωσε χθες ότι ο πόλεμος «θα τελειώσει σύντομα».

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τα πλήγματά μας με πυραύλους εναντίον τους για όσο απαιτείται και για όσο χρειαστεί», τόνισε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στη συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Έπειτα από τρεις γύρους έμμεσων διαπραγματεύσεων, θύμισε, «η αμερικανική ομάδα στη διαπραγμάτευση είπε η ίδια ότι είχαμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Παρ’ όλ’ αυτά, αποφάσισαν να μας επιτεθούν». Κατά συνέπεια «δεν νομίζω ότι το να μιλήσουμε με τους Αμερικανούς βρίσκεται στην ημερήσια διάταξή μας πλέον», πρόσθεσε ο κ. Αραγτσί.

Μερικές ώρες νωρίτερα, σε συνέντευξη Τύπου στο Μαϊάμι χθες Δευτέρα, την πρώτη του έπειτα από δέκα ημέρες του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωνε ότι «ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα», χωρίς να δώσει καμιά άλλη διευκρίνιση.

Ανήγγειλε επίσης την άρση κάποιων κυρώσεων στο πετρέλαιο από την κυβέρνησή του «για να μειωθούν οι τιμές», που απογειώθηκαν τα τελευταία 24ωρα.

Κάτι που οδήγησε σε μείωση τιμών του αργού στα προθεσμιακά συμβόλαια και κάποια ανάκαμψη των χρηματιστηρίων που άνοιξαν στο μεταξύ, ιδίως στην Ασία. Στο Τόκιο ο δείκτης Nikkei κατέγραφε άνοδο 2%, στη Σεούλ ο Kospi 4%, ενώ είχαν κλείσει με πτώση μεγαλύτερη από 5% και οι δύο.

Την ίδια στιγμή, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απείλησε να διατάξει να χτυπηθεί «πολύ πιο δυνατά» το Ιράν εάν η Τεχεράνη «πάρει όμηρο τον κόσμο» εμποδίζοντας τη μεταφορά πετρελαίου μέσω του στενού του Χορμούζ, από το οποίο περνά το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής αργού και υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) υπό κανονικές συνθήκες.

Η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός θα παραμείνει αδιάβατη όσο διαρκεί ο πόλεμος, διεμήνυσε νωρίτερα χθες ο επικεφαλής του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Ιράν Αλί Λαριτζανί.

Ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης, απαντώντας σε όσα είπε ο αμερικανός πρόεδρος, τόνισαν πως αυτοί είναι που «θα αποφασίσουν» πότε θα τελειώσει η ένοπλη σύρραξη.

Οι ΗΠΑ έπληξαν σε δέκα ημέρες πάνω από 5.000 στόχους, ανάμεσά τους πάνω από 50 ιρανικά πλοία, ανακοίνωσε χθες ο αμερικανικός στρατός.

Ο στρατός του Ισραήλ από την πλευρά του χθες βράδυ ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε νέο κύμα πληγμάτων «ευρείας κλίμακας» στην Τεχεράνη. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν σε επιθέσεις στην πρωτεύουσα και στη Χομεΐν (κεντρικά).