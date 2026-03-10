Ο βασικός δείκτης της Νότιας Κορέας Kospi άνοιξε με άνοδο άνω του 5%, ηγούμενος της ανόδου στην περιοχή.

Οι αγορές της Ασίας κατέγραψαν ισχυρή ανάκαμψη την Τρίτη, ακολουθώντας την πτώση των τιμών του πετρελαίου και το θετικό κλίμα στη Wall Street, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος του.

Ο βασικός δείκτης της Νότιας Κορέας Kospi άνοιξε με άνοδο άνω του 5%, ηγούμενος της ανόδου στην περιοχή. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά περίπου 1,7%, ανακάμπτοντας μετά τη σημαντική πτώση 5,2% που είχε σημειώσει στην προηγούμενη συνεδρίαση. Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 κατέγραψε άνοδο περίπου 1,35% στις πρώτες συναλλαγές.

Θετικά κινήθηκαν και άλλοι ασιατικοί δείκτες. Ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 1,56%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 σημείωσε άνοδο 0,9%. Στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 κατέγραψε κέρδη 0,45%, ενώ ο σύνθετος δείκτης της Σανγκάης κινήθηκε ανοδικά κατά 0,39%. Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κατέγραψε επίσης άνοδο άνω του 4%.

Η βελτίωση του κλίματος συνδέεται άμεσα με τη σημαντική πτώση των τιμών του πετρελαίου. Το διεθνές Brent υποχώρησε περισσότερο από 10%, στα 89,03 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση άνω του 9%, στα 86,05 δολάρια. Η υποχώρηση ήρθε μία ημέρα μετά την εκτόξευση των τιμών πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Οι αγορές αντέδρασαν στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ - ενός από τα σημαντικότερα σημεία διέλευσης πετρελαίου παγκοσμίως - ενώ ανέφερε επίσης ότι «ο πόλεμος είναι ουσιαστικά ολοκληρωμένος».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με τον Μπομπ ΜακΝάλι, πρόεδρο της Rapidan Energy Group, η διακοπή της ροής πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη διαταραχή στην παγκόσμια αγορά ενέργειας που έχει καταγραφεί ποτέ. Περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου έχει επηρεαστεί, ποσοστό διπλάσιο από τη διαταραχή που είχε σημειωθεί κατά την Κρίση του Σουέζ το 1956.

Παράλληλα, ανοδικά κινήθηκαν και οι μετοχές του κλάδου των αερομεταφορών στην Ασία. Οι μετοχές της Air China ενισχύθηκαν σχεδόν κατά 3%, της China Eastern Airlines κατά 2,9%, της China Southern Airlines κατά 2,85%, ενώ η Singapore Airlines κατέγραψε άνοδο 1,54%.