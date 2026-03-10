Οι δηλώσεις του Τραμπ φαίνεται να καθησύχασαν εν μέρει τις αγορές, καθώς ενισχύθηκε η εκτίμηση ότι η διαταραχή στην προσφορά ενέργειας μπορεί να αποδειχθεί προσωρινή.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το Μπρεντ καταγράφει πτώση περίπου 4,3%, διαμορφούμενο στα 94,62 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρεί κατά 3,8% στα περίπου 91 δολάρια.

Η διόρθωση ακολούθησε το ισχυρό ράλι της Δευτέρας, όταν οι τιμές είχαν εκτοξευθεί πάνω από τα 100 δολάρια εν μέσω ανησυχιών για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν.

Το βράδυ της Δευτέρα, ο πρόεδρος Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να λήξει «πολύ σύντομα», γεγονός που συνέβαλε στην αποκλιμάκωση των τιμών. Ωστόσο, αργότερα προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν «είκοσι φορές πιο σκληρά» εάν επιχειρηθεί να διακοπεί η διέλευση πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οποιαδήποτε ενέργεια του Ιράν που θα εμποδίσει τη ροή πετρελαίου μέσω του στρατηγικού περάσματος θα προκαλέσει ισχυρή αντίδραση από τις ΗΠΑ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα Στενά του Ορμούζ, που βρίσκονται ανάμεσα στο Ομάν και το Ιράν, αποτελούν κρίσιμο κόμβο για τις διεθνείς αγορές ενέργειας. Περίπου 13 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου διέρχονταν καθημερινά από την περιοχή το 2025, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 31% των παγκόσμιων θαλάσσιων ροών πετρελαίου. Από εκεί διέρχεται η παραγωγή μεγάλων εξαγωγέων του Περσικού Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι δηλώσεις του Τραμπ φαίνεται να καθησύχασαν εν μέρει τις αγορές, καθώς ενισχύθηκε η εκτίμηση ότι η διαταραχή στην προσφορά ενέργειας μπορεί να αποδειχθεί προσωρινή.

Παράλληλα, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά εξακολουθεί να προσπαθεί να εκτιμήσει το πραγματικό μέγεθος της διαταραχής. Για δεκαετίες, οι traders θεωρούσαν σχεδόν αδιανόητο ότι κάποια χώρα θα μπορούσε να κλείσει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ, το σημαντικότερο «στενό σημείο» μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο.

Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, καθώς η εξέλιξη της κατάστασης θα εξαρτηθεί από την αντίδραση του Ιράν και το ενδεχόμενο επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές.

Στο διπλωματικό επίπεδο, οι υπουργοί Ενέργειας της G7 αναμένεται να πραγματοποιήσουν σήμερα έκτακτη τηλεδιάσκεψη για να εξετάσουν την πιθανότητα απελευθέρωσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά.

Σύμφωνα με πηγές, οι ΗΠΑ προτείνουν συντονισμένη διάθεση 300 έως 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα συνολικά στρατηγικά αποθέματα της G7, που φτάνουν περίπου τα 1,2 δισεκατομμύρια βαρέλια. Η πιθανή παρέμβαση θα συζητηθεί περαιτέρω μετά τη συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε ότι βρίσκονται στο τραπέζι «όλες οι διαθέσιμες επιλογές», συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των έκτακτων αποθεμάτων πετρελαίου των κρατών-μελών, τα οποία ξεπερνούν τα 1,2 δισεκατομμύρια βαρέλια. Παράλληλα, υπάρχουν επιπλέον περίπου 600 εκατομμύρια βαρέλια αποθεμάτων που διατηρούν οι εταιρείες του κλάδου υπό κυβερνητική υποχρέωση.