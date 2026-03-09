«Πραγματικά το τερμάτισαν», σχολιάζουν χρήστες στο διαδίκτυο ενώ άλλοι αποθεώνουν το σκεπτικό της διαφήμισης.

Έντονη συζήτηση στα social media, από τις πρώτες κιόλας ημέρες προβολής του, προκάλεσε το νέο διαφημιστικό σποτ του Jumbo για το φετινό Πάσχα, στο οποίο πρωταγωνιστούν η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος.

Η αισθητική και το σενάριο της διαφήμισης παραπέμπουν στην ταινία Ghost, με πρωταγωνιστές τον Patrick Swayze και τη Demi Moore. Στα πρώτα πλάνα, η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος εμφανίζονται σε κοντινά πλάνα να ανταλλάσσουν βλέμματα, χαμόγελα και πειράγματα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παιχνιδιάρικο φλερτ και αφήνει χώρο για παρερμηνείες.

Λίγο αργότερα, όμως, το πλάνο ανοίγει και αποκαλύπτεται η πραγματική σκηνή. Οι δύο παρουσιαστές βρίσκονται μπροστά από μια σούβλα και ετοιμάζουν ένα παραδοσιακό πασχαλινό κοκορέτσι, ενώ μπροστά τους εμφανίζεται το λογότυπο της εταιρείας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το σποτ προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στο διαδίκτυο.

Πολλοί χρήστες σχολίασαν με χιούμορ, λέγοντας ότι γέλασαν πολύ όταν το είδαν, ενώ άλλοι εμφανίστηκαν ιδιαίτερα επικριτικοί, χαρακτηρίζοντάς το υπερβολικό, στημένο ή και ατυχές.

Το μόνο σίγουρο πάντως είναι ότι, παρά τις διαφορετικές απόψεις, η διαφήμιση κατάφερε για ακόμη μία χρονιά να τραβήξει την προσοχή και να γίνει θέμα συζήτησης.

{https://www.youtube.com/watch?v=mJ6_B2Dlcn8}