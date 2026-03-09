Εβδομάδα δημοσκοπήσεων ξεκινά, με την OpinionPoll και την Alco να ανοίγουν τον χορό των μετρήσεων τη Δευτέρα για το Action24 και τον Alpha, αντίστοιχα. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον αντίκτυπο που έχουν στους εσωτερικούς πολιτικούς συσχετισμούς οι παγκόσμιες γεωπολιτικές αναταράξεις και ο πόλεμος.

Όπως μαθαίνουμε, τα πρώτα δείγματα γραφής τείνουν να επιβεβαιώσουν τη ρήση για «rally round the flag effect», καθώς η αβεβαιότητα του κλιμακούμενου πολέμου στην ευρύτερη γειτονιά μας συσπειρώνει κόσμο πέριξ της κυβερνώσας ΝΔ, που ανεβάζει τα ποσοστά της. Πριν ωστόσο αρχίσουν οι πρόωροι πανηγυρισμοί, να επισημάνουμε ότι οι εν λόγω δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν στατιστικά τη στιγμή. Και ως γνωστόν, στη στιγμή δεν περιλαμβάνεται η πρωτοφανής –περαιτέρω– έκρηξη της ακρίβειας, η οποία έρχεται με μαθηματική ακρίβεια, με το πετρέλαιο να κινείται στα 120 δολάρια το βαρέλι και τη βενζίνη να «πιάνει» τα 2 ευρώ το λίτρο πριν καλά καλά φθάσουν τα νέα στην Αθήνα.

Η άνοδος των καυσίμων επηρεάζει άμεσα σχεδόν κάθε πτυχή της οικονομικής ζωής: από το κόστος μετακίνησης μέχρι τις τιμές στα βασικά αγαθά, καθώς οι μεταφορές γίνονται ακριβότερες. Για χιλιάδες οικογένειες, αυτό σημαίνει ότι ένα ολοένα μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους κατευθύνεται απλώς για να καλυφθούν βασικές ανάγκες.

Ως εκ τούτου, καλές οι δημοσκοπήσεις για να αποτυπώσουν την πολιτική συγκυρία και την άνοδο του κυβερνώντος κόμματος, αλλά εξίσου καλό να συνυπολογίζει ο αναγνώστης τους πως το κυβερνών κόμμα είναι αυτό που θα φάει και το «ανάθεμα» λίαν συντόμως από το «παγόβουνο» της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας που βρίσκεται προ των πυλών. Πολλώ δε μάλλον όταν ήδη εδώ και δυόμισι χρόνια το μεγαλύτερο πρόβλημα της ΝΔ σε όλες τις μετρήσεις είναι η... ήδη προϋπάρχουσα ακρίβεια.

Ν.Α.