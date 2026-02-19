Πρωτοφανές ποσοστό «γκρίζας ζώνης» στη δημοσκόπηση, θυμίζει 2012 - Στο 27,2% το «άκυρο/ λευκό, δεν θα ψηφίσω, αναποφάσιστοι και δεν απαντώ».

Απώλειες καταγράφουν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ στη νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis, που αποτυπώνει μεγάλη πτώση για τη Μαρία Καρυστιανού.

Ωστόσο, στην ίδια δημοσκόπηση, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, είναι πρωτοφανές το ποσοστό της «γκρίζας ζώνης», καθώς το άθροισμα όσων δηλώνουν αναποφάσιστοι, ότι δεν θα ψηφίσουν, το άκυρο/ λευκό και εκείνοι που δεν απαντούν φτάνει στο 27,2%.

«Πρόκειται για πρωτοφανές άθροισμα, τουλάχιστον στις δύο θητείες Μητσοτάκη και αποτελεί μήνυμα σταδιακής αύξησης αποστασιοποίησης από το πολιτικό σύστημα και συμμετοχής από τις διαδικασίες της Δημοκρατίας. Μπορεί να είναι και μια στάση αναμονής», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Metron Analysis, Στράτος Φαναράς και συμπλήρωσε πως αντίστοιχο ποσοστό υπήρχε «μόνο στην εποχή του 2012, που είχαμε κατάρρευση του πολιτικού συστήματος».

Η πρόθεση και η εκτίμηση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί από το 22,3% στο 21,4% και έχει προβάδισμα 12,1% έναντι του ΠΑΣΟΚ, το οποίο πέφτει από το 9,8% στο 9,3%. «Ντέρμπι» γίνεται για την τρίτη θέση, όπου βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας με 8,1% (από 9,2%), με μικρή διαφορά από την Ελληνική Λύση (8% από 8,4%).

Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,1% (από 6,3%), ο ΣΥΡΙΖΑ με 4% (από 3%), η Φωνή Λογικής με 3,1% (από 2,6%), ενώ τα «λοιπά κόμματα» συγκεντρώνουν 6,4% και η αδιευκρίνιστη ψήφος είναι στο 15,2%.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει το 29,4% με το ΠΑΣΟΚ να είναι στο 12,7%. Η Πλεύση Ελευθερίας με 11,2% αποτελεί το τρίτο κόμμα, μπροστά από την Ελληνική Λύση (10,9%). Ακολουθούν το ΚΚΕ (8,3%), ο ΣΥΡΙΖΑ (5,4%), η Φωνή Λογικής (4,2%) και το ΜέΡΑ25 (3,3%), ενώ τα λοιπά κόμματα είναι στο 9%.

Πτώση για τη Μαρία Καρυστιανού

Απώλειες για τη Μαρία Καρυστιανού αποτυπώνουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης, τόσο σε ό,τι αφορά στη δημοφιλία της, όσο και στην πιθανότητα στήριξης του κόμματός της.

Το 54% των ερωτηθέντων εκφράζει αρνητική άποψη για τη Μαρία Καρυστιανού, ποσοστό αυξημένο κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε ένα μήνα. Παράλληλα, το 38% εκφράζει θετική γνώμη, από 50% τον Ιανουάριο.

Όσο για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 13% (από 16%) λέει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει στις επόμενες εκλογές, το 16% αρκετά, το 19% όχι και τόσο πιθανό και το 51% απίθανο (από 47%). Με βάση την πρόθεση ψήφου, πολύ ή αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν λέει το 15,7% από την Ελληνική Λύση, το 12% από την Πλεύση Ελευθερίας, το 10,5% από το άλλο, το 16,4% από το άκυρο/ λευκό/ κανένα και το 16,1% από τους αναποφάσιστους.

Οι απαντήσεις για τα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά

Στην ερώτηση πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 9% απαντά πολύ πιθανό (από 10% τον Ιανουάριο), το 10% αρκετά, το 19% όχι και τόσο πιθανό και το 61% απίθανο (από 66%). Με βάση την πρόθεση ψήφου, πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα Τσίπρα λέει το 20% από τον ΣΥΡΙΖΑ, το 11,3% από το ΠΑΣΟΚ, το 10,5% από την Πλεύση Ελευθερίας, το 12% από το άκυρο/ λευκό/ κανένα και το 12% από τους αναποφάσιστους.

Σε ό,τι αφορά ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το 3% (από 4%) λέει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει στις επόμενες εκλογές, το 9% αρκετά, το 18% όχι και τόσο πιθανό και το 69% απίθανο (από 72%). Με βάση την πρόθεση ψήφου, πολύ ή αρκετά πιθανό λέει το 14% από τη ΝΔ, το 15,7% από το ΠΑΣΟΚ, το 10,5% από την Ελληνική Λύση, το 7,4% από τη Φωνή Λογικής, το 11,8% από το άκυρο/ λευκό/ κανένα και το 15,6% από τους αναποφάσιστους.

Αρνητική αξιολόγηση για κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ

Η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, εκτιμά το 68% και προς τη σωστή λέει το 27%. Την πολιτική αλλαγή επιθυμεί το 62%, ποσοστό κατά μία μονάδα αυξημένο από τον Ιανουάριο και το 37% πιστεύει ότι η διακυβέρνηση της χώρας χρειάζεται πολιτική σταθερότητα. Οι περισσότεροι, το 52%, θέλουν η κυβέρνηση να εξαντλήσει την τετραετία, αλλά το 47% επιθυμεί πρόωρες εκλογές.

Το 70% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση- ποσοστό αμετάβλητο από τον Ιανουάριο- και το 24% θετικά. Σταθερή στο 68% είναι και η αρνητική αξιολόγηση για τον τρόπο που ασκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα καθήκοντά του, ενώ το 28% εκφράζει αντίθετη άποψη. Στους επιμέρους τομείς, αρνητική εντύπωση από το έργο της κυβέρνησης έχει το 78% για την οικονομία, το 74% για τα θέματα δημοκρατίας και θεσμών, το 68% για ζητήματα καθημερινότητας και το 51% για τα γεωπολιτικά και τις διεθνείς σχέσεις.

Αμετάβλητα υψηλό, στο 81%, είναι και το ποσοστό αρνητικής αξιολόγησης του ΠΑΣΟΚ, για την αξιωματική αντιπολίτευση που ασκεί. Η θετική αξιολόγηση είναι μόλις στο 10%. Εξάλλου, το 79% αξιολογεί αρνητικά- και αυτό τον μήνα- τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ το 13% έχει αντίθετη άποψη για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η Κωνσταντοπούλου παραμένει η δημοφιλέστερη αρχηγός

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραμένει η δημοφιλέστερη πολιτική αρχηγός, παρότι έχασε τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες από τον Ιανουάριο. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας είναι δεύτερος με 32% (από 31%) και ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30% (από 31%).

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, το 33% απαντά «κανένας». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει (26%), η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι δεύτερη (8%) και ο Κυριάκος Βελόπουλος τρίτος (6%), ενώ από 5% συγκεντρώνουν ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας.

Αρνητική άποψη έχει το 54% για τον Κωνσταντίνο Τασούλα και θετική το 25%. Σε ό,τι αφορά στον Νικήτα Κακλαμάνη, το 43% εκφράζει αρνητική γνώμη και το 42% θετική.

Το 52% είχε μεγαλύτερη οικονομική άνεση το 2019

Η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας κατά την άποψη των πολιτών, απάντηση που συγκεντρώνει το 46%, ενώ ακολουθούν η οικονομία (31%) και η κρίση θεσμών (21%).

Παράλληλα, το 43% δηλώνει πως είναι σε χειρότερη κατάσταση σε σύγκριση με πριν από ένα χρόνο και το ίδιο ποσοστό απαντά πως είναι στην ίδια. Το 52% δηλώνει ότι είχε μεγαλύτερη οικονομική άνεση το 2019 και το 27% απαντά σήμερα.

Η άποψη των πολιτών για τη μεταναστευτική πολιτική

Σε ό,τι αφορά στη μεταναστευτική πολιτική, η πλειονότητα (56%) πιστεύει ότι πρέπει να αποφασίζεται από κάθε χώρα ξεχωριστά, ενώ το 42% προτιμά να την ορίζουν η ΕΕ και ο ΟΗΕ. Παράλληλα, το 52% εκφράζει την άποψη ότι οι κατά καιρούς μετακινήσεις πληθυσμών στον ελλαδικό χώρο έχουν επιδράσει αρνητικά στη διαμόρφωση της σημερινής Ελλάδας, το 20% λέει θετικά και το 27% ουδέτερα.

Στην ερώτηση «Αν σκεφτείτε την τελευταία 30ετία, που άρχισαν να εντείνονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα, πώς θα χαρακτηρίζατε τη μεταναστευτική πολιτική μας», το 40% απαντά άστοχη, το 25% ανύπαρκτη, το 20% ανθρωπιστική, το 8% απάνθρωπη και το 5% αποτελεσματική.

Τέλος, το 75% αξιολογεί αρνητικά τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του ο Ντόναλντ Τραμπ και το 49% πιστεύει ότι στο άμεσο μέλλον οι ΗΠΑ και η ΕΕ θα ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους, αλλά το 47% πιστεύει ότι θα συνεχίσουν να είναι συμμαχικές δυνάμεις.

