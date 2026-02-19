«Το που θα δώσει κανείς συνέντευξη είναι δικαίωμά του. Εγώ έδωσα και στην Αυγή» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε σχετική ερώτηση για την απόφαση του διοικητή της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα να παραχωρήσει συνέντυξη στον «Ομάδα Αλήθειας».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΑ και την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ αναρωτήθηκε τι θα γινόταν εάν η πρωταγωνίστρια σε αυτή την πολύ σοβαρή, όπως είπε, υπό διερεύνηση υπόθεση ήταν όχι απλά μέλος της ΝΔ, αλλά σημαίνον στέλεχος με κεντρικό ρόλο.

«Πώς θα προσπαθούσαν ένα πρόσωπο να το συνδέσουν με ένα κόμμα. Εμείς ούτε στην περίπτωση του κ. Παναγόπουλου, ούτε στην περίπτωση της συγκεκριμένης κυρίας δεν πρόκειται να ταυτίσουμε ένα κόμμα. Αυτές οι ιστορίες είναι η καλύτερη ευκαιρία για να αποτελέσουν ένα μάθημα για το πώς δεν πρέπει να στοχοποιείται ένα κόμμα», πρόσθεσε.

Μετά από επόμενη σχετική ερώτηση ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως δουλειά των κυβερνήσεων είναι να έχουν την πολιτική βούληση και επί των ημερών τους να λειτουργούν οι μηχανισμοί ώστε όλες οι υποθέσεις διαφθοράς να οδηγούνται στη δικαιοσύνη. «Για κάθε περίπτωση ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που το "νομιμότητα παντού" εφαρμόστηκε και θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται. Ο δρόμος είναι οι αρμόδιες αρχές και η δικαιοσύνη», συνέχισε. «Για μένα ο τρόπος που λειτουργούν οι αρχές στο ζήτημα της νομιμότητας είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο πρέπει να χτίσουμε τα επόμενα χρόνια», συμπλήρωσε.

Για την έρευνα του ΟΠΕΚΑ και αν συνεχίζεται, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι είναι θα συνεχιστεί μέχρι να ερευνηθούν όλες οι επιμέρους πτυχές της.

Σχετικά με δηλώσεις του κ. Τσουκαλά ότι η συνέντευξη του Γιάννη Στουρνάρα στην Ομάδα Αλήθειας ακύρωσε τον ρόλο του, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι αν ψάχνει κάποιος ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πως έχει μεταλλαχθεί το ΠΑΣΟΚ στα χρόνια του κ. Ανδρουλάκη μπορεί να ακούσει τη συγκεκριμένη αποστροφή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος αντί να ασχοληθεί με το δάσος, ασχολήθηκε με το δέντρο. Και μάλιστα όταν μιλάμε για τον κ. Στουρνάρα που ήταν υπουργός συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Στουρνάρας είπε ανατριχιαστικά πράγματα. Το που θα δώσει κανείς συνέντευξη είναι δικαίωμά του. Εγώ έδωσα και στην Αυγή. Η Ομάδα Αλήθειας έχει ξεκάθαρη κομματική τοποθέτηση αλλά επειδή αυτή δεν είναι η αριστερά, για κάποιους αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Το ΠΑΣΟΚ που ήταν στην ίδια πλευρά, στη σωστή πλευρά, πριν από 10 χρόνια και έβαζαν πλάτη στη χώρα, αντί να ζητήσει το λόγο από τον ΣΥΡΙΖΑ για όσα είπε ο κ. Στουρνάρας μένει στο δέντρο γιατί ονειρεύονται τη μεγάλη, προοδευτική εντός εισαγωγικών, διακυβέρνηση», πρόσθεσε.

Με αφορμή και την κριτική του Ευάγγελου Βενιζέλου στην κυβέρνηση και αν έχει μετατοπιστεί η κυβέρνηση, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι «για τον κ. Βενιζέλο θα απαντήσει ο κ. Βενιζέλος» και πως «εμείς δεν μετακινηθήκαμε, δεν συνομιλήσαμε με την πρόεδρο της Βουλής επί ΣΥΡΙΖΑ και δεν υπογράψαμε μαζί πρόταση δυσπιστίας, εμείς δεν ψηφίσαμε "παρών" στην παραπομπή βουλευτών για το τι ψήφισαν στη Βουλή».

Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η μετατόπιση του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρη. «Η ερώτηση να απευθυνθεί στο ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη», συμπλήρωσε.

Σε άλλη ερώτηση για την Ομάδα Αλήθειας και αν είναι μέσο ενημέρωσης, αν έχει ΑΦΜ, πως χρηματοδοτείται κλπ, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως υπάρχει απάντηση του κ. Μπούγα και «άνθρακες ο θησαυρός». «Έχει απαντήσει η Ομάδα Αλήθειας για την Ομάδα Αλήθειας. Έχουν απαντήσει και για το ΑΦΜ κλπ. Ρωτήστε τους», πρόσθεσε.

Για τις συλλήψεις που έγιναν έξω από πανεπιστήμιο, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι «ακόμα και αν πήγαν μόνο για ταινία, που πολύ αμφιβάλω, θα μπορούν να το αποδείξουν». Πρόσθεσε πως όπως και να έχει το πανεπιστήμιο δεν είναι σινεμά και δεν υπάρχει κατηγορητήριο ότι κάποιος δικάζεται επειδή είδε μια ταινία.

Με αφορμή το θέμα με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε για την ανέγερση μουσείου εθνικής αντίστασης και απάντησε πως θα απευθύνει σχετικό ερώτημα στη Βουλή.

Σε ερώτηση που θα εκτεθούν οι φωτογραφίες εφόσον αποκτηθούν, ανέφερε πως αυτό θα το απαντήσει το αρμόδιο υπουργείο. «Πολιτικά μιλώντας θεωρώ ότι είναι κληρονομιά που ανήκει συνολικά στον ελληνικό λαό και όχι σε κάποιο κόμμα. Είναι Έλληνες πατριώτες αυτοί που εκτελέστηκαν», πρόσθεσε.

Για όσα είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι ο δημοσιογράφος μπορεί να ρωτάει ό,τι θέλει. «Δεδομένο είναι πως είναι μεγάλο λάθος και επικίνδυνος δρόμος, ο δρόμος της εξίσωσης του θύτη με το θύμα. Συμφωνώ με τον κ. Γεωργιάδη στο εξής. Η ουσία είναι ότι δεν τσακώνονται ο κ. Γεωργιάδης με την κα Κωνσταντοπούλου αλλά ότι η κα Κωνσταντόπουλου τον πρόσβαλε και εκείνος υπερασπίστηκε τον εαυτό. Κάποιοι λένε δώσε τόπο στην οργή. Την ακούω αυτή την προσέγγιση αλλά με τέτοιου είδους προσεγγίσεις η προπαγάνδα περνάει στην κοινωνία και η τοξικότητά τους. Ο κ. Γεωργιάδης, κάθε άνθρωπος που έχει αξίωμα και δημόσιο λόγο, είναι δυνατόν να ακούει τέτοιους χαρακτηρισμούς και αυτό να μένει; Έχει δικαίωμα και καθήκον να αντιδράσει», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν η χώρα μπορεί να ισορροπεί στο λιμάνι με Κίνα, Ινδία και ΗΠΑ, απάντησε πως η Ελλάδα έχει ψηλώσει γιατί ασκεί ενεργητική, αποτελεσματική πολιτική. «Η σχέση με την Ινδία και η συνάντηση με τον Ινδό πρωθυπουργό δείχνουν ότι υπάρχει συνέχεια. Η αξία αυτής της σχέσης, είναι τεράστια για την οικονομία της χώρας. Όπως είναι στρατηγικής σημασίας η σχέση μας με τις ΗΠΑ. Η Ελλάδα γίνεται πύλη ενεργειακής εισόδου της Ευρώπης. Οι έρευνες έχουν και γεωπολιτικό αποτύπωμα και τεράστια κέρδη για την οικονομία. Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση κινούνται μόνο με ένα χρόνο, να εξυπηρετούν στρατηγική που μεγαλώνει την Ελλάδα και υπηρετεί την εθνική πολιτική», πρόσθεσε.

Για την αντίδραση του υπουργείου άμυνας της Τουρκίας για τις έρευνες νότια της Κύπρου ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως η Ελλάδα έχει μια ενεργητική πολιτική, ασκεί τα δικαιώματά της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και ότι παγίως σέβεται το διεθνές δίκαιο και αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς.

Για την ένταση στο νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη το πρωί του Άδωνι Γεωργιάδη, δήλωσε πως τα επεισόδια αυτά ξεκίνησαν από συνδικαλιστές του κόμματος ΑΝΤΑΡΣΥΑ. «Νοσηρές μειοψηφίες που πάνε εκεί με μόνο στόχο την μπαχαλοποίηση, την προβοκάτσια. Το μόνο που καταφέρνουν είναι να πεισμώνουν την κυβέρνηση. Οι πολλοί δεν λένε ότι έχει γίνει παράδεισος το ΕΣΥ αλλά βλέπουν βελτίωση. Δουλειά της αστυνομίας είναι όταν κάποιοι προκαλούν επεισόδια να αντιδρούν. Η δράση προκαλεί την αντίδραση του νόμου», πρόσθεσε.