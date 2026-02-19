Κόντρα εκπροσώπων για το σε ποια όχθη είναι το ΠΑΣΟΚ!

Ποιος είναι τελικά στην ίδια όχθη με τον Αλέξη Τσίπρα;

Ο Ανδρουλάκης, όπως λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ή ο Μητσοτάκης, όπως λέει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ;

Αλήθεια, πιστεύει ακόμα η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη ότι την περίοδο 2010-15 υπερασπίστηκε τους θεσμούς; Αλλά και να το πιστεύει, τι σχέση έχει ο Τσίπρας με τον Μητσοτάκη;

Όσο ο... φάντης με το ρετσινόλαδο, που έλεγαν και οι παλιοί δημοσιογράφοι.

ΥΓ: Πάντως, και οι δύο μάλλον βγάζουν την ανησυχία τους ενόψει της ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα...

Τ.Τε.