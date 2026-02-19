Ως ημέρα με «ιστορικά χαρακτηριστικά» περιέγραψε τη Δευτέρα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, αναφερόμενος στην απόφαση για τον διπλασιασμό της περιοχής στην οποία θα πραγματοποιηθούν έρευνες για υδρογονάνθρακες.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1, ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου συνέδεσε την εξέλιξη αυτή με την ενίσχυση της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας, απαντώντας παράλληλα στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Όπως σημείωσε, η απόφαση για την επέκταση των ερευνών «διπλασιάζει την περιοχή» και ενισχύει τη χώρα «γεωστρατηγικά», υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα «με συνέπεια, με σχέδιο και με αυτοπεποίθηση», στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Σχολιάζοντας τη σημερινή αντίδραση της Άγκυρας, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας «δείχνει την αντίδραση της Τουρκίας σε μια πραγματικότητα», επιμένοντας ότι η ελληνική πλευρά κινείται εντός του πλαισίου της διεθνούς νομιμότητας.

Αναφερόμενος στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο υπουργός επικαλέστηκε τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου, όπου –όπως τόνισε– αποτυπώθηκε ρητά ότι το μνημόνιο συνεννόησης Τουρκίας–Λιβύης παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών, δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη.

Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε ειδική αναφορά στην Chevron, σημειώνοντας ότι η παρουσία και η δραστηριοποίηση μίας από τις δύο μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως στην περιοχή αποτελεί, εμμέσως, ένδειξη ότι «δεν δίνει βαρύτητα στις παράνομες αιτιάσεις» που απορρέουν από το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Απαντώντας, δε, σε ερώτηση για τον αμερικανικό παράγοντα, υπογράμμισε ότι όταν μια κορυφαία διεθνής ενεργειακή εταιρεία, η οποία λειτουργεί «με όρους διεθνούς δικαίου και νομιμότητας», προχωρά σε ένα έργο, αυτό συνιστά σαφές μήνυμα ως προς τη νομική βάση των σχετικών διεκδικήσεων.

Η τοποθέτηση του υπουργού εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, με φόντο τις ενεργειακές έρευνες και τις συνεχιζόμενες εντάσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.