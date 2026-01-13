«Η τεχνητή νοημοσύνη, η ενεργειακή και η τεχνολογική μετάβαση εξαρτώνται απόλυτα από τον ορυκτό πλούτο», υπογράμμισε ο Σταύρος Παπασταύρου.

Σε κεντρικό σημείο της ευρωπαϊκής συζήτησης για την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία έθεσε την ανάγκη ανάπτυξης των κρίσιμων ορυκτών ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Future Minerals Forum που πραγματοποιείται στη Σαουδική Αραβία.

Όπως τόνισε, «η τεχνητή νοημοσύνη, η ενεργειακή και η τεχνολογική μετάβαση εξαρτώνται απόλυτα από τον ορυκτό πλούτο», υπογραμμίζοντας ότι χωρίς επενδύσεις στα κρίσιμα ορυκτά η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Η ελληνική συμμετοχή στο φόρουμ χαρακτηρίστηκε επιτυχημένη, με τον κ. Παπασταύρου να λαμβάνει μέρος την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στην Υπουργική Συνάντηση για τους Ορυκτούς Πόρους, με θέμα «Η αυγή ενός παγκόσμιου σκοπού: Ορυκτά για μια νέα εποχή ανάπτυξης». Στη συνάντηση συμμετείχαν υπουργοί και υφυπουργοί από περίπου 90 χώρες, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και κορυφαίων πολυεθνικών του κλάδου, μεταξύ των οποίων η αντιπρόεδρος Υποδομών της Παγκόσμια Τράπεζα, στελέχη του ΔΝΤ και επικεφαλής μεγάλων εταιρειών όπως οι Rio Tinto και Vale.

Οι εργασίες επικεντρώθηκαν στην πρόοδο των αποφάσεων της G20 για τους ορυκτούς πόρους, στις υποδομές και τους διαδρόμους μεταφοράς, καθώς και στη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου κανόνων και προδιαγραφών διακυβέρνησης. Στην παρέμβασή του, ο υπουργός ανέδειξε τον ρόλο των ορυκτών και των σπάνιων γαιών στην ενεργειακή ασφάλεια και τη στρατηγική αυτονομία, σημειώνοντας ότι αποτελούν «το αθέατο θεμέλιο» τόσο της τεχνητής νοημοσύνης όσο και της ενεργειακής μετάβασης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, παρουσίασε τη δυναμική της Ελλάδας στον τομέα, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα συγκαταλέγεται στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης στην παραγωγή βωξίτη, περλίτη και άλλων ορυκτών, ενώ φιλοδοξεί τα επόμενα χρόνια, μέσω της παραγωγής γαλλίου, να καταστεί ο μοναδικός προμηθευτής της Ευρώπης σε αυτό το κρίσιμο και στρατηγικό υλικό για την τεχνολογία, την άμυνα και τις ψηφιακές εφαρμογές. Αναφερόμενος στον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας, έκανε λόγο για τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες στο πλαίσιο του PTEC και τον Κάθετο Διάδρομο, τονίζοντας ότι «η Ευρώπη, για να παραμείνει ανταγωνιστική, οφείλει να αναπτύξει σήμερα τα κρίσιμα ορυκτά της».

Το απόγευμα, ο κ. Παπασταύρου αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση με τον υπουργό Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Abdulaziz bin Salman Al Saud, με αντικείμενο την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών και την πρόοδο των μεγάλων έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας. Η συνάντηση πραγματοποιείται έναν χρόνο μετά την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σαουδική Αραβία, επισφραγίζοντας τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών, οι οποίες συμπληρώνουν φέτος 100 χρόνια διπλωματικών σχέσεων.