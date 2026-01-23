Ο Σταθμός Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς Φαρσάλων ενισχύει τη δυναμική και τη στρατηγική σημασία του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα (23/1) τα εγκαίνια του Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς Φαρσάλων, ενός έργου του ΔΕΣΦΑ που εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και στοχεύει, σύμφωνα με την εταιρεία, στην ενίσχυση της λειτουργικής ευελιξίας και της μεταφορικής δυναμικότητας του δικτύου.

Όπως ανέφεραν στελέχη του Διαχειριστή, ο νέος Σταθμός Συμπίεσης Αμπελιάς έρχεται να προστεθεί στο σύστημα λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση του Σταθμού Συμπίεσης Κομοτηνής, αυξάνοντας τις δυνατότητες διαχείρισης υψηλότερων ροών και πιέσεων φυσικού αερίου, τόσο από τον νότο προς τον βορρά όσο και αντίστροφα. Σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έργα του ΔΕΣΦΑ, ενισχύεται ο Κάθετος Διάδρομος, με την εξαγωγική ικανότητα της Ελλάδας προς τις βόρειες αγορές να μπορεί να αγγίξει έως και τα 8,5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως.

Σημαντική επένδυση για τη Θεσσαλία

Το έργο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2024-2033 του ΔΕΣΦΑ και συγκαταλέγεται, σύμφωνα με την εταιρεία, στις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 73,94 εκατ. ευρώ, ενώ η κατασκευή του χρηματοδοτήθηκε μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δημόσια δαπάνη ύψους 30,1 εκατ. ευρώ.

Ο Σταθμός Συμπίεσης έχει κατασκευαστεί δίπλα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Κέντρου Λειτουργίας και Συντήρησης Κεντρικής Ελλάδας, στην περιοχή της Αμπελιάς Φαρσάλων. Διαθέτει συνολική λειτουργική ισχύ 20 MW, η οποία επιτυγχάνεται μέσω δύο μονάδων συμπίεσης των 10 MW, καθώς και μίας εφεδρικής μονάδας αντίστοιχης ισχύος. Παράλληλα, έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει και αντίστροφη ροή, ενώ οι τεχνικές του προδιαγραφές επιτρέπουν μελλοντικά τη μεταφορά μειγμάτων φυσικού αερίου με υδρογόνο.

Στην τελετή εγκαινίων παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Μπαρμπούτης και ο δήμαρχος Φαρσάλων Ιορδάνης Εσκιόγλου.

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέφερε ότι πρόκειται για έργο «ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή», προσθέτοντας ότι «ενισχύει τη σταθερότητα και την ευελιξία της ενεργειακής πολιτικής και δημιουργεί θέσεις εργασίας. Θωρακίζει τη χώρα μας, φέρνει θέσεις εργασίας για τους ανθρώπους της περιοχής και δείχνει ότι, όταν συνεργαζόμαστε όλοι μαζί, μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα».

Ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε τον Σταθμό Συμπίεσης Αμπελιάς «έργο πνοής», σημειώνοντας ότι πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί στη Θεσσαλία.

«Είναι ένα έργο πνοής, ένα έργο που τοποθετεί τη Θεσσαλία στο μέλλον. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επένδυση, από τις μεγαλύτερες που έχουν υλοποιηθεί. Ο δήμαρχος, η Περιφέρεια, ο ΔΕΣΦΑ και η κυβέρνηση, όλοι μαζί συνεργαστήκαμε· όπως μάλιστα ακούσαμε, η αφρόκρεμα της ενεργειακής κοινότητας της Ελλάδας συνεργάστηκε για κάτι πολύ σημαντικό».

Σημαντικό βήμα για την ενεργειακή αυτονομία της χώρας

Αναφερόμενος στον ρόλο του ΔΕΣΦΑ, ο υπουργός επισήμανε ότι ο Διαχειριστής «μετατρέπει τη γεωγραφία της Ελλάδας σε πραγματική ενεργειακή ισχύ, επιτρέποντας έτσι στην Ελλάδα να συμβάλλει έμπρακτα στην ευρωπαϊκή προσπάθεια απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο».

Όπως τόνισε, «ο νέος Σταθμός Συμπίεσης είναι ένα απ’ τα κλειδιά που μετατρέπουν τη χώρα μας σε πύλη τροφοδοσίας με φυσικό αέριο των βορειοανατολικών και, δυνητικά, των κεντρικών περιοχών της ηπείρου μας», προσθέτοντας ότι η Ελλάδα πλέον «συνιστά έναν σταθερό, ενεργειακό κόμβο μεταξύ Ανατολής και Δύσης και στην αφετηρία του άξονα Βορρά-Νότου».

«Σε αυτό το πλαίσιο των τεκτονικών αλλαγών, όπου ακόμη και παραδοσιακές συμμαχίες, όπως η Ευρω-Ατλαντική, δοκιμάζονται, η ενέργεια αποκτά ακόμη μία σημαντική λειτουργία: μετατρέπεται σε αναγκαίο σημείο σύγκλισης, έναν πραγματικό κοινό τόπο μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μία γέφυρα που ενώνει τον Ατλαντικό, ανοίγει δρόμους διακρατικής συνεργασίας, αρτηρίες αμοιβαίας προόδου και ευημερίας, με την Ελλάδα στο επίκεντρο», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ, Πασχάλης Μπουχώρης, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη επένδυση εντάσσεται στην εθνική στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, σημείωσε ότι ο Σταθμός Συμπίεσης Αμπελιάς, σε συνδυασμό με τον αντίστοιχο της Κομοτηνής, συγκροτεί ένα σύγχρονο πλέγμα ενεργειακών υποδομών που ενισχύει την ανθεκτικότητα και την επιχειρησιακή ευελιξία του ελληνικού ενεργειακού συστήματος.