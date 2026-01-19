Ο Jesse Binnall και ο Joe Flynn - που συμμετείχαν στην εκστρατεία Τραμπ για ανατροπή του εκλογικού αποτελέσματος το 2020 - προσπαθούν να «κλείσουν» συμφωνία με τη Βοσνία για μια άγνωστη αμερικανική εταιρεία.

Σημαντικά μέλη της εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ για την ανατροπή των προεδρικών εκλογών του 2020 προσπαθούν να εξασφαλίσουν ένα μεγάλο ευρωπαϊκό συμβόλαιο για αγωγό φυσικού αερίου, σύμφωνα με δημοσιεύμα του Guardian.

Πιο συγκεκριμένα, ο Jesse Binnall, δικηγόρος που εργάστηκε για την προώθηση του αβάσιμου ισχυρισμού Τραμπ περί νοθείας, και ο Joe Flynn, που επίσης επιδίωξε να υπονομεύσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν, βρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Βοσνία για να συζητήσουν το έργο.

Σχεδιασμένος να μειώσει την εξάρτηση των Βαλκανίων από το ρωσικό αέριο, ο αγωγός Southern Gas Interconnection θα κόστιζε περίπου 200 εκατ. δολάρια για την κατασκευή.

Ο Binnall δήλωσε στην Guardian ότι η εταιρεία που εκπροσωπούσαν - η AAFS Infrastructure and Energy - δεν είχε ακόμη αναλάβει το συμβόλαιο των 200 εκατ. δολαρίων. Οι συναντήσεις με Βόσνιους υπουργούς «ήταν διερευνητικές καθώς αξιολογούμε το πιθανό έργο», διευκρίνισε.

«Ο αγωγός [Southern Interconnection] είναι ένα σημαντικό έργο με δυνατότητα να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και να μειώσει την περιφερειακή εξάρτηση από το ρωσικό αέριο, και η AAFS είναι ενθουσιασμένη για την ευκαιρία να εξερευνήσει πώς ιδιωτικό αμερικανικό κεφάλαιο και τεχνογνωσία θα μπορούσαν να συμβάλουν», είπε ο Binnall.

Ενώ μεγάλο μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης έχει μειώσει την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο - μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022 - η Βοσνία εισάγει σχεδόν όλη την ενέργειά της από το καθεστώς του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο αγωγός Southern Gas Interconnection μήκους 146 μιλίων θα συνδέει τη Βοσνία με τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στην ακτή της Κροατίας, επιτρέποντας στη Βοσνία να εισάγει ενέργεια από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, μειώνοντας την επιρροή της Μόσχας.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα του Guardian, μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Τραμπ πέρυσι, οι βοσνιακές αρχές συμφώνησαν ότι αμερικανικές εταιρείες θα κατασκευάσουν και θα λειτουργούν τον αγωγό.

Αξίζει να σημειωθεί πως η AAFS Infrastructure and Energy δεν φαίνεται να έχει εμπειρία στον κλάδο, ενώ εταιρικά αρχεία δείχνουν ότι ιδρύθηκε πριν από δύο μήνες στη Γουαϊόμινγκ.

Στην ιστοσελίδα της εμφανίζεται ένας αετός, σύμβολο της αμερικανικής ισχύος. Παρά το γεγονός ότι δεν αναφέρει προσωπικό της εταιρείας, σημειώνει ότι διαθέτουν «δεκαετίες συνδυασμένης εμπειρίας στον τομέα της ενέργειας, των υποδομών, των χρηματοοικονομικών και της διεθνούς ανάπτυξης έργων».

Ακόμη μια σύγκρουση συμφερόντων

Ο Flynn και ο Binnall βρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Σαράγεβο, συναντώντας ηγέτες της Βοσνίας «για να συζητήσουν πώς το αμερικανικό κεφάλαιο μπορεί να αναπτύξει και να λειτουργήσει τον αγωγό Southern Interconnection», σύμφωνα με ανάρτηση στο X από την πρεσβεία των ΗΠΑ, η οποία υποστηρίζει την εταιρεία.

Ερωτηθείς αν οι συνδέσεις του με τον Τραμπ δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων, ο Binnall είπε ότι η υποστήριξη της πρεσβείας ήταν «σύμφωνη με την αποστολή της να στηρίζει αμερικανικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό» και πρόσθεσε: «Η AAFS είναι μια ιδιωτική εταιρεία που επιδιώκει ευκαιρίες μέσω τυπικών διπλωματικών και εμπορικών καναλιών».

Δικηγόρος από τη Βιρτζίνια, λάτρης της κατάδυσης με καρχαρίες, ο Binnall βοήθησε στη διοργάνωση των προσπαθειών του Τραμπ να αμφισβητήσει τις εκλογές του 2020. Μετά την ήττα του Τραμπ από τον Μπάιντεν, ο Binnall προώθησε τα ψευδή του επιχειρήματα περί εκλογικής νοθείας σε δικαστικά έγγραφα και καταθέσεις στο Κογκρέσο. Υπερασπίστηκε επίσης τον Τραμπ σε υποθέσεις σχετικές με την επίθεση των υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο.

Ο αδελφός του Flynn, Michael Flynn, υπηρέτησε ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία. Το 2017 καταδικάστηκε για ψευδή κατάθεση στο FBI σχετικά με τις συναλλαγές του με τη Ρωσία, ωστόσο το 2020 αμνηστεύτηκε από τον Τραμπ.

Οι δύο αδελφοί φαίνεται τώρα να βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα στον αμερικανικό αγώνα για επιρροή στα Βαλκάνια.

Ενώ ο Joe Flynn προσπαθεί να κλείσει deal απεξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια, ο Michael Flynn έχει πρόσφατα ταχθεί υπέρ του Milorad Dodik, ηγέτη της αυτόνομης περιοχής της Βοσνίας και ενός από τους πιο ένθερμους συμμάχους του Πούτιν στην Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται πως η ίδια η οικογένεια Τραμπ δραστηριοποιήθηκε πρόσφατα στα πρώην εδάφη της Γιουγκοσλαβίας. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους, οι Donald Jr και Eric, οι μεγαλύτεροι γιοι του Τραμπ και διαχειριστές της οικογενειακής επιχείρησης, συνεργάστηκαν με τον Jared Kushner για έναν Trump Tower στο Βελιγράδι. Η αντίδραση των Σέρβων διαδηλωτών, καθώς και μια έρευνα από τις αρχές για πιθανή παράνομη υποστήριξη από μέλη του καθεστώτος, απέτρεψε το εγχείρημα.