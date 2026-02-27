Η πρώην υπουργός Εξωτερικών εμφανίστηκε ενώπιον εξεταστικής επιτροπής προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τις παλαιότερες σχέσεις της οικογένειάς της με τον Τζέφρι Επστάιν.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον κατέθεσε την Πέμπτη ενώπιον μελών της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής στη Νέα Υόρκη, όπου δήλωσε στους νομοθέτες ότι «δεν είχε καμία ιδέα» για τις εγκληματικές δραστηριότητες του Τζέφρι Επστάιν ή της Γκισλέιν Μάξγουελ.

Μετά την πολύωρη κατάθεση, η Χίλαρι Κλίντον δήλωσε ότι απάντησε «σε καθεμία από τις ερωτήσεις τους όσο πιο πλήρως μπορούσα βάσει όσων γνώριζα» - κάτι που επιβεβαίωσαν Δημοκρατικοί στην επιτροπή.

«Δεν συνάντησα ποτέ τον Τζέφρι Έπσταϊν. Δεν είχα ποτέ καμία σύνδεση ή επικοινωνία μαζί του. Γνώριζα τη Γκισλέιν Μάξγουελ κοινωνικά», δήλωσε η Χίλαρι Κλίντον σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι η Μάξγουελ παρευρέθηκε στον γάμο της κόρης της ως συνοδός κάποιου προσκεκλημένου.

Στην εναρκτήρια δήλωσή της, η Χίλαρι Κλίντον είπε στους νομοθέτες: «Δεν είχα καμία ιδέα για τις εγκληματικές τους δραστηριότητες. Δεν θυμάμαι να συνάντησα ποτέ τον Έπσταϊν. Ποτέ δεν πέταξα με το αεροπλάνο του ούτε επισκέφθηκα το νησί του, τα σπίτια ή τα γραφεία του. Δεν έχω τίποτε να προσθέσω σε αυτό».

Η Χίλαρι Κλίντον και ο σύζυγός της, πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, συμφώνησαν να καταθέσουν κεκλεισμένων των θυρών στην συγκεκριμένη επιτροπή προκειμένου να αποφευχθεί ψηφοφορία στη Βουλή για παραπομπή τους. Η μεταστροφή αυτή αποτέλεσε νίκη για τον βουλευτή Τζέιμς Κόμερ, τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο της επιτροπής, ο οποίος είχε απορρίψε προηγουμένως τα αιτήματα των Κλίντον να διεξαχθεί η εξέταση δημοσίως.

Η Χίλαρι Κλίντον έκλεισε πάντως την Πέμπτη την πόρτα σε δημόσια ακρόαση, λέγοντας μετά την κατάθεσή της: «Δεν πρόκειται να το ξανακάνω». «Είχαν την ευκαιρία να το κάνουν δημόσια, και θα ήθελα να το είχαν κάνει δημόσια».

Όπως υποστήριξε, οι ενέργειες της επιτροπής έχουν «σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύσουν ένα πολιτικό κόμμα και έναν δημόσιο αξιωματούχο, αντί να αναζητήσουν αλήθεια και δικαιοσύνη για τα θύματα και τους επιζώντες».

Κατηγόρησε, παράλληλα, την επιτροπή ότι την εξανάγκασε σε κατάθεση, ενώ γνώριζε πως δεν είχε να προσθέσει κάτι στην έρευνα, «προκειμένου να αποσπάσει την προσοχή από τις ενέργειες του προέδρου Τραμπ και να τις συγκαλύψει παρά τις εύλογες εκκλήσεις για απαντήσεις».

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι αν οι Ρεπουμπλικάνοι στην επιτροπή ήταν σοβαροί, θα ρωτούσαν τον πρόεδρο απευθείας και ενόρκως για τον Έπσταϊν. Το όνομα του Τραμπ εμφανίζεται χιλιάδες φορές στα αρχεία Έπσταϊν που δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ωστόσο ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση.

Ο Κόμερ δήλωσε ότι η επιτροπή προσπαθεί να κατανοήσει πώς ο Επστάιν συγκέντρωσε τον πλούτο του, πώς απέκτησε αυτό τον ισχυρό κύκλο και αν δρούσε προς όφελος της κυβέρνησης.

«Αυτές είναι οι ερωτήσεις που θα θέσουμε τις επόμενες δύο ημέρες και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να λάβουμε κάποιες απαντήσεις», είπε.

Η κατάθεση διακόπηκε προσωρινά σε πρώτη φάση, αφού η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Λόρεν Μπόμπερτ από το Κολοράντο διέρρευσε φωτογραφία της διαδικασίας στον Μπένι Τζόνσον, σε προφανή παραβίαση των κανόνων της Βουλής. Η Χίλαρι Κλίντον χαρακτήρισε το περιστατικό «πολύ ανησυχητικό».

{https://x.com/bennyjohnson/status/2027067846417690630?s=20}

Καθώς η κατάθεση συνεχιζόταν, Δημοκρατικοί στην επιτροπή βγήκαν για να πουν στους δημοσιογράφους ότι δεν είχε αποκαλυφθεί καμία νέα πληροφορία. Ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία από την Καλιφόρνια δήλωσε ότι η Χίλαρι Κλίντον «συνεργάζεται πλήρως» και απαντά στις ερωτήσεις «καλόπιστα».

Μετά το τέλος της κατάθεσης, η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Νάνσι Μέις επιβεβαίωσε ότι η Χίλαρι Κλίντον «απάντησε σε κάθε ερώτηση», ενώ άλλοι Ρεπουμπλικάνοι ισχυρίστηκαν πως η πρώην ΥΠΕΞ ανέφερε πως ορισμένες από τις ερωτήσεις θα έπρεπε να απευθυνθούν στον σύζυγό της.

«Ένα από τα πράγματα που έμαθα σήμερα είναι ότι, αν έχετε πραγματικά συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με το Clinton Global Initiative ή τη σχέση μεταξύ των Κλίντον και του Τζέφρι Επστάιν και της Γκισλέιν Μάξγουελ, πρέπει να ρωτήσετε τον Μπιλ Κλίντον», δήλωσε ο βουλευτής Σκοτ Πέρι.

«Ο αριθμός των φορών που είπε, "Δεν ξέρω. Θα πρέπει να ρωτήσετε τον σύζυγό μου", ήταν πάνω από δώδεκα», πρόσθεσε ο Κόμερ.

Ο Γκαρσία ζήτησε από την πλειοψηφία της επιτροπής να δημοσιοποιήσει τα πλήρη, μη επεξεργασμένα πρακτικά της κατάθεσης, ενώ ο Κόμερ δήλωσε ότι η επιτροπή θα προσπαθήσει να δημοσιοποιήσει βίντεο της κατάθεσης «όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ελπίζουμε εντός των επόμενων 24 ωρών».

Το προηγούμενο της κατάθεσης των Κλίντον φέρνει πιο κοντά στην επιτροπή τον Τραμπ

Νωρίτερα, ο Γκαρσία υπέδειξε ότι οι Δημοκρατικοί θα χρησιμοποιήσουν το προηγούμενο της κλήτευσης πρώην προέδρου για να καλέσουν τον Τραμπ να καταθέσει στο μέλλον.

«Πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς ότι τώρα που θα ακούσουμε τον πρώην πρόεδρο Κλίντον, ελπίζω ότι ο πρόεδρος Κόμερ και οι Ρεπουμπλικάνοι θα ενωθούν μαζί μας απαιτώντας να μας μιλήσει το πρόσωπο που εμφανίζεται πραγματικά περισσότερες φορές στα αρχεία από τον πρώην πρόεδρο [...] δηλαδή τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ», είπε ο Γκαρσία. «Ας φέρουμε τον πρόεδρο Τραμπ ενώπιον της επιτροπής μας για να απαντήσει στις ερωτήσεις που τίθενται σε ολόκληρη τη χώρα».

Ο Κόμερ έχει δηλώσει ότι δεν είναι απαραίτητο να κληθεί ο Τραμπ, επειδή... απαντά συχνά σε ερωτήσεις του Τύπου.

Ο βουλευτής Τζέιμς Γουόκινσο από τη Βιρτζίνια, Δημοκρατικός που επίσης συμμετέχει στην επιτροπή, αμφισβήτησε το κίνητρο για την κατάθεση της πρώην υπουργού Εξωτερικών.

«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη - μηδέν, τίποτα, απολύτως τίποτα - ότι η υπουργός Κλίντον είχε οποιαδήποτε γνώση για τα εγκλήματα του Επστάϊν», είπε πριν από την κατάθεση. «Ο φόβος μου είναι ότι βρισκόμαστε εδώ σήμερα ως μέρος μιας πολιτικής άσκησης, μέρος ενός μακροχρόνιου πυρετώδους ονείρου όπου οι Ρεπουμπλικάνοι θέλουν να φυλακίσουν την υπουργό Κλίντον».

Σημειώνεται πως κανένας από τους Κλίντον δεν έχει κατηγορηθεί για οποιοδήποτε αδίκημα και αμφότεροι έχουν ζητήσει την πλήρη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν.

Πηγή: CBS