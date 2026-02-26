Η Χίλαρι Κλίντον αμφισβήτησε την Επιτροπή και ζήτησε να κληθούν για κατάθεση οι Τραμπ, Ρούμπιο και Μπόντι.

Η Χίλαρι Κλίντον κατέθεσε κεκλεισμένων των θυρών στην Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων στην έρευνα για τον Τζέφρι Επστάιν και αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση μαζί του.

«Όπως ανέφερα στην ένορκη δήλωσή μου στις 13 Ιανουαρίου, δεν είχα ιδέα για τις εγκληματικές του δραστηριότητες. Δεν θυμάμαι να έχω συναντήσει ποτέ τον Επστάιν. Ποτέ δεν ταξίδεψα με το αεροπλάνο του ούτε επισκέφτηκα το νησί, τα σπίτια ή τα γραφεία του. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω σε αυτό» είπε.

Η πρώην πρώτη κυρία και υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ζήτησε επίσης να κληθούν για κατάθεση ο Ντόναλντ Τραμπ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τη Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι. Σύμφωνα με την Χίλαρι Κλίντον και αυτοί θα πρέπει να ερωτηθούν για το «γιατί αυτή η κυβέρνηση εγκαταλείπει τους επιζώντες και παίζει με τους διακινητές».

Η επιτροπή θα πρέπει «να κλητεύσει όποιον ρώτησε ποια νύχτα θα υπήρχε το «πιο τρελό πάρτι» στο νησί του Επστάιν», είπε η Χίλαρι Κλίντον.

Πρόσθεσε ακόμα ότι οι εισαγγελείς στη Φλόριντα και τη Νέα Υόρκη θα πρέπει επίσης να ερωτηθούν για το γιατί έδωσαν στον Επστάιν μια «συμφέρουσα συμφωνία (αγάπης)» και γιατί δεν κυνήγησαν άλλους που μπορεί να εμπλέκονταν. Αυτή ήταν μία προφανής αναφορά σε σχόλια που έκανε ο Ίλον Μασκ σε ένα email του 2012 προς τον Επστάιν, όπως αποκαλύφθηκε από τα αρχεία του.

Η Χίλαρι Κλίντον κατηγόρησε επίσης την επιτροπή για κομματισμό. Ξεκινώντας την κατάθεσή της η Χίλαρι Κλίντον κατηγόρησε την επιτροπή για «κομματικό πολιτικό θέατρο», το οποίο, όπως είπε, αποτελεί «παραίτηση από το καθήκον και προσβολή προς τους Αμερικανούς». Είπε ότι η επιτροπή επέλεξε να την καθαιρέσει, παρά το γεγονός ότι, όπως λέει, δεν γνώρισε ποτέ τον Επστάιν και δεν γνώριζε τα εγκλήματά του, ως τρόπο να αποσπάσει την προσοχή και να καλύψει τις ενέργειες του Προέδρου Τραμπ.

Κατηγόρησε την επιτροπή ότι καταβάλλει ελάχιστη προσπάθεια να ανακρίνει και να διερευνήσει τα άτομα που βρίσκονται εμφανώς στα αρχεία του Επσταϊν.

«Αυτή η θεσμική αποτυχία έχει σχεδιαστεί για να προστατεύσει ένα πολιτικό κόμμα και έναν δημόσιο αξιωματούχο, αντί να αναζητήσει την αλήθεια και τη δικαιοσύνη για τα θύματα και τους επιζώντες, καθώς και για το κοινό που θέλει επίσης να φτάσει στην ουσία αυτού του ζητήματος».

»Η καρδιά μου ραγίζει για τους επιζώντες. Και είμαι εξοργισμένη εκ μέρους τους» σημείωσε η Χίλαρι Κλίντον.

Την Παρασκευή καταθέτει ο Μπιλ Κλίντον

Ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής θα βρεθεί την Παρασκευή ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον.

Ο Κλίντον έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ταξίδεψε με το αεροπλάνο του Επστάιν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 για να στηρίξει το φιλανθρωπικό έργο του Ιδρύματος Κλίντον. Ωστόσο έχει αρνηθεί οποιαδήποτε γνώση ή εμπλοκή στα εγκλήματα του Επστάιν και της Γκισλέιν Μάξγουελ. Ο Μπιλ Κλίντον δεν έχει κατηγορηθεί για αδικήματα σε σχέση με τον Επστάιν, ωστόσο έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες που δείχνουν ότι είχαν στενές επαφές.

Στην πρώτη δημοσίευση εγγράφων του υπουργείου Δικαιοσύνης τον Δεκέμβριο, αρκετές φωτογραφίες απεικόνιζαν τον Κλίντον. Ανάμεσά τους και μία που τον έδειχνε να κολυμπάει σε μια πισίνα ενώ σε μία άλλη ήταν ξαπλωμένος ανάσκελα με τα χέρια του πίσω από το κεφάλι του μέσα σε ένα τζακούζι.

Ο Μπιλ Κλίντον απεικονίζεται σε φωτογραφίες με τον Επστάιν αρκετές φορές τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 2000, πριν συλληφθεί για πρώτη φορά ο Επστάιν.

Με πληροφορίες του BBC/CNN