«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», νέο επεισόδιο απόψε στις 22:00.
Η Μελισσάνθη αιφνιδιάζεται από την επίσκεψη της Νίτσας, η Ιουλία προσπαθεί να μάθει από τι προήλθε η δηλητηρίαση του Φωκά, η Ασπασία δέχεται μία απρόσμενη έκπληξη, η Πολυξένη προβληματίζεται με την επιρροή του Ηλία στην καριέρα της και η Μαγδαληνή αναλαμβάνει τα οικονομικά των Σκλαβοδήμων.
Στο νοσοκομείο επικρατεί αγωνία, μέχρι που ο γιατρός ανακοινώνει στην Ιουλία ότι ο Φωκάς διέφυγε τον κίνδυνο που προκάλεσε η δηλητηρίαση.
Η ανακούφιση είναι μεγάλη, όμως μια λεπτομέρεια στο σπίτι γεννά υποψίες για το τι πραγματικά συνέβη. Η Ευανθία, βασανισμένη από ενοχές, προσεύχεται ζητώντας συγχώρεση.
{https://www.youtube.com/watch?v=Gxn5eD7tdW0}
Η Μελισσάνθη αιφνιδιάζεται όταν η Γιασεμή βρίσκει το ματωμένο φουλάρι του Άγγελου και δίνει μια πρόχειρη εξήγηση, που δεν πείθει τη Νίτσα και ενισχύει τις υποψίες της.
Στη Ρόδο, η Ασπασία συγκρούεται ανοιχτά με τον Νέλο για το πρόγραμμα, κάτι το οποίο τον οδηγεί σε αποχώρηση, ενώ η αποτυχημένη προσπάθειά της να βρει τον
Σταύρο και η φορτισμένη στιγμή με τον Λεωνίδα την πιέζουν ακόμα περισσότερο.
Η Πολυξένη μαθαίνει περισσότερα για τον απαιτητικό ρόλο της νέας ταινίας και ανακοινώνει σε όλους ότι η Πελαγία θα είναι η προσωπική της βοηθός. Η Μαγδαληνή ασχολείται με τα οικονομικά της επιχείρησης, εξέλιξη που προβληματίζει έντονα τον Ιάκωβο.
Η Πολυξένη αντιμετωπίζει μία αγενή δημοσιογράφο
{https://www.youtube.com/watch?v=VDmf_wj_Ruw}
Η Γιασεμή δέχεται ένα απρόσμενο δώρο από τον Ευτύχη
{https://www.youtube.com/watch?v=SHl3N90za8k}
Ο Σταύρος κάνει έκπληξη στην Ασπασία
{https://www.youtube.com/watch?v=znmANOWJUDI}