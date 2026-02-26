«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς, απόψε στις 22:00 στον Alpha.

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», νέο επεισόδιο απόψε στις 22:00.

Η Μελισσάνθη αιφνιδιάζεται από την επίσκεψη της Νίτσας, η Ιουλία προσπαθεί να μάθει από τι προήλθε η δηλητηρίαση του Φωκά, η Ασπασία δέχεται μία απρόσμενη έκπληξη, η Πολυξένη προβληματίζεται με την επιρροή του Ηλία στην καριέρα της και η Μαγδαληνή αναλαμβάνει τα οικονομικά των Σκλαβοδήμων.

Στο νοσοκομείο επικρατεί αγωνία, μέχρι που ο γιατρός ανακοινώνει στην Ιουλία ότι ο Φωκάς διέφυγε τον κίνδυνο που προκάλεσε η δηλητηρίαση.

Η ανακούφιση είναι μεγάλη, όμως μια λεπτομέρεια στο σπίτι γεννά υποψίες για το τι πραγματικά συνέβη. Η Ευανθία, βασανισμένη από ενοχές, προσεύχεται ζητώντας συγχώρεση.

{https://www.youtube.com/watch?v=Gxn5eD7tdW0}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Μελισσάνθη αιφνιδιάζεται όταν η Γιασεμή βρίσκει το ματωμένο φουλάρι του Άγγελου και δίνει μια πρόχειρη εξήγηση, που δεν πείθει τη Νίτσα και ενισχύει τις υποψίες της.

Στη Ρόδο, η Ασπασία συγκρούεται ανοιχτά με τον Νέλο για το πρόγραμμα, κάτι το οποίο τον οδηγεί σε αποχώρηση, ενώ η αποτυχημένη προσπάθειά της να βρει τον

Σταύρο και η φορτισμένη στιγμή με τον Λεωνίδα την πιέζουν ακόμα περισσότερο.

Η Πολυξένη μαθαίνει περισσότερα για τον απαιτητικό ρόλο της νέας ταινίας και ανακοινώνει σε όλους ότι η Πελαγία θα είναι η προσωπική της βοηθός. Η Μαγδαληνή ασχολείται με τα οικονομικά της επιχείρησης, εξέλιξη που προβληματίζει έντονα τον Ιάκωβο.

Η Πολυξένη αντιμετωπίζει μία αγενή δημοσιογράφο

{https://www.youtube.com/watch?v=VDmf_wj_Ruw}

Η Γιασεμή δέχεται ένα απρόσμενο δώρο από τον Ευτύχη

{https://www.youtube.com/watch?v=SHl3N90za8k}

Ο Σταύρος κάνει έκπληξη στην Ασπασία

{https://www.youtube.com/watch?v=znmANOWJUDI}