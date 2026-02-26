Η δημοσίευση της Ελένης Μενεγάκη στο Instagram.

Με μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram επέστρεψε η Ελένη Μενεγάκη την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου.

Η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές φωτογραφίες από την καθημερινότητά της, στις οποίες απεικονίζεται χαμογελαστή. Ωστόσο, δεν πέρασε απαρατήρητος ο νάρθηκας που φαίνεται να φοράει στο δεξί της χέρι.

Η Ελένη Μενεγάκη, αν και έχει αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια από τον χώρο της τηλεόρασης και τις εκπομπές, διατηρεί συνεχή επικοινωνία με το κοινό της μέσω των social media.

Στην ανάρτησή της ανάρτηση έγραψε χαρακτηριστικά: «Μία όμορφη μέρα μόλις ξεκίνησε».

Στα σχόλια, οι διαδικτυακοί της φίλοι, εξέφρασαν τον θαυμασμό τους, ενώ δεν ήταν λίγοι όσοι την ρώτησαν αν και πότε θα επιστρέψει στην μικρή οθόνη.

{https://www.instagram.com/p/DVNsDdmjUme/?hl=el&img_index=1}