Ο Κώστας Τσουρός γιορτάζει σήμερα τα 44α γενέθλιά του.

Γενέθλια φαίνεται να έχει σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, ο Κώστας Τσουρός, ο οποίος έγινε 44ων ετών.

Ο γνωστός παρουσιαστής του ΣΚΑΙ, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, αναδημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, stories με ευχές από τους συναδέλφους και τους φίλους του.

Ανάμεσά τους και οι ευχές του Χάρη Λεμπιδάκη, του πρώην συνεργάτη του, με τον οποίο πριν από μερικούς μήνες είχαν έρθει σε ρήξη.

Παρ’ όλα αυτά, ο Χάρης Λεμπιδάκης, χρησιμοποιώντας μία φωτογραφία του παρουσιαστή, ευχήθηκε για τα γενέθλιά του, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πολύχρονος με υγεία, αγάπη, ευτυχία και άπειρα χαμόγελα».

Υπενθυμίζεται πως οι κόντρα των δύο ανδρών, είχε ξεκινήσει μετά την διακοπή της συνεργασίας τους και την αποχώρηση του Χάρη Λεμπιδάκη από την εκπομπή του ΣΚΑΙ «Το ‘χουμε». Η ένταση ωστόσο φαίνεται να ανήκει στο παρελθόν.

Παράλληλα, μέσα από τα Instagram stories, ο Κώστας Τσουρός αναδημοσίευσε και τις ευχές των συναδέλφων του με φωτογραφίες από το πλατό της εκπομπής και την τούρτα με τις ευχές.