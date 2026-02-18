Με τραγούδι του Παντελή Παντελίδη ξεκίνησε σήμερα η εκπομπή «Το ‘χουμε» με τον Κώστα Τσουρό.

Δέκα χρόνια ολοκληρώνονται σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου από όταν ο Παντελής Παντελίδης έχασε τη ζωή του σε ηλικία 32 ετών, ύστερα από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Ο καλλιτέχνης, κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να γίνει ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της ελληνικής μουσικής, και έφυγε αφήνοντας πίσω του το στίγμα του και τα τραγούδια του.

Με αφορμή την επέτειο από το θάνατό του, σήμερα το απόγευμα, ο Κώστας Τσουρός, ξεκίνησε την εκπομπή του ΣΚΑΙ, «Το ΄χουμε», με ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του καλλιτέχνη.

Ο παρουσιαστής, εμφανώς συγκινημένος, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα. Παντελής Παντελίδης παιδιά, πέρασαν 10 χρόνια από τη μέρα που πέθανε ο Παντελίδης… τρομερό. Πραγματικά, 10 χρόνια και ακόμη είναι στην επικαιρότητα και ακόμη οι γονείς του ψάχνουν τη δικαίωσή τους… Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μία πολύ δύσκολη ημέρα και για την οικογένειά του και για όλους τους φαν βέβαια…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgi4l1i0uzkp?integrationId=40599y14juihe6ly}