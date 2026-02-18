«Η διοίκηση της ΕΡΤ θα πάρει θέση για το άθλιο περιστατικό που συνέβη σήμερα το πρωί στον αέρα της Δημόσιας Τηλεόρασης;», αναρωτιέται ο εκπρόσωπος της Κουμουνδούρου.

Από τα… ωραία των καιρών. Ο Κώστας Ζαχαριάδης εξέδωσε ανακοίνωση προκειμένου να στηρίξει τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ Κώστα Παπαχλιμίντζο από την επίθεση που δέχτηκε από τον… Άδωνι Γεωργιάδη. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναρωτιέται μάλιστα αν θα πάρουν θέση η Διοίκηση της ΕΡΤ και η ΕΣΗΕΑ για το θέμα! Αλήθεια, γιατί σιωπούν;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Νέο κρούσμα αλαζονείας και αυταρχισμού σήμερα στην ΕΡΤ. Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της ΝΔ, Υπουργός Υγείας, με το γνωστό του ύφος, επιτέθηκε στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Κώστα Παπαχλιμίντζο επειδή τόλμησε να κάνει μια ερώτηση που δεν ήταν της αρεσκείας του.

Λίγες μέρες πριν ο κ. Παύλος Μαρινάκης είχε επιτεθεί σε άλλον δημοσιογράφο γιατί πάλι δεν ενέκρινε την ερώτησή του.

Η διοίκηση της ΕΡΤ θα πάρει θέση για το άθλιο περιστατικό που συνέβη σήμερα το πρωί στον αέρα της Δημόσιας Τηλεόρασης;



Η ΕΣΗΕΑ θα πάρει θέση;



Τι εννοεί ο κ. Γεωργιάδης, “παραγνωριστήκαμε”;».



Έλα ντε…

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τ.Τε.