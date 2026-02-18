Η ανακοίνωση Ζαχαριάδη για την επίθεση Γεωργίαδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ.

Έντονη κριτική άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, με αφορμή την τηλεοπτική εμφάνιση του Άδωνι Γεωργιάδη στον αέρα της ΕΡΤ.

Ο κ.Ζαχαριάδης κάνει λόγο για αυταρχική επίθεση του υπουργού Υγείας στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Κώστα Παπαχλιμίντζο, με αφορμή ερώτηση που δέχθηκε.

Μάλιστα, στην ανακοίνωσή του, ο Κώστας Ζαχαριάδης ζητάει την παρέμβαση της ΕΣΗΕΑ.

{https://x.com/CZachariadis/status/2024175295931257165}

Η ανακοίνωση του Κώστα Ζαχαριάδη

«Νέο κρούσμα αλαζονείας και αυταρχισμού σήμερα στην ΕΡΤ. Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της ΝΔ, Υπουργός Υγείας, με το γνωστό του ύφος, επιτέθηκε στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Κώστα Παπαχλιμίντζο επειδή τόλμησε να κάνει μια ερώτηση που δεν ήταν της αρεσκείας του.



Λίγες μέρες πριν ο κ.Παύλος Μαρινάκης είχε επιτεθεί σε άλλον δημοσιογράφο γιατί πάλι δεν ενέκρινε την ερώτησή του.



Η διοίκηση της ΕΡΤ θα πάρει θέση για το άθλιο περιστατικό που συνέβη σήμερα το πρωί στον αέρα της Δημόσιας Τηλεόρασης;



Η ΕΣΗΕΑ θα πάρει θέση; Τι εννοεί ο κ. Γεωργιάδης, 'παραγνωριστήκαμε'»;