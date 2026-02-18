Με περισσότερα χρήματα θα μπορούσε να είχε φύγει η Εύη από το πλατό του Deal.

Η Εύη ήταν η παίκτρια που βρέθηκε σήμερα αντιμέτωπη με τον τραπεζίτη, προσπαθώντας να πετύχει το καλύτερο δυνατό Deal του παιχνιδιού.

Χαμογελαστή, ψυχολόγος στο επάγγελμα και παγκόσμια πρωταθλήτρια του brazilian jiu jitsu, ακολούθησε το ένστικτό της ανοίγοντας τα περισσότερα κουτιά, ωστόσο λίγο πριν από το τέλος πήρε μία απόφαση που της κόστισε τις 20.000 ευρώ.

Από την αρχή του παιχνιδιού, είχε τονίσει πως διαισθάνεται ότι το κουτί της έκρυβε είτε 5.000 είτε 20.000 ευρώ.

Στον τρίτο γύρω ο τραπεζίτης της προσέφερε 5.500 ευρώ την στιγμή που στον πίνακα παρέμεναν ενεργά τα 250 ευρώ, τα 5.000 και το μεγάλο ποσό των 20.000 ευρώ.

Η ίδια δεν αποδέχτηκε αμέσως την πρόταση και προχώρησε σε αντιπροσφορά ζητώντας 700 ευρώ περισσότερα. Ο τραπεζίτης δέχτηκε και έτσι κατοχύρωσε το ποσό των 6.200 ευρώ.

Η μεγάλη ανατροπή ήρθε στη συνέχεια, όταν άνοιξε τα εναπομείναντα κουτιά και διαπίστωσε πως, αν είχε ρισκάρει λίγο ακόμη, θα είχε φύγει με τις 20.000 ευρώ.

