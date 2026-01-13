Και αγρότης και celebrity ο Νίκος Παρλάντζας.

Ο Νίκος Παρλάντζας είναι ένας αγρότης από το χωριό Πρόδρομος του δήμου Κιλελέρ που δεν τρομάζει με τις κάμερες. Το αντίθετο μάλιστα.

Ο 47χρονος αγρότης ήταν ένας από τους 25 που βρέθηκαν σήμερα στην συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου για να δηλώσει τα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα. Αλλά δεν κέρδισε το δικό του «πρωτοσέλιδο» ξανά σήμερα με αφορμή τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Τα Μέσα ασχολήθηκαν μαζί του γιατί τον ήξεραν ....από παλιά. Και συγκεκριμένα από εμφανίσεις που έκανε στο τηλεπαιχνίδι Deal και στη Φάρμα. Ήθελε να μπει και στο Survivor αλλά δεν τα κατάφερε. Από το Deal πάντως είχε φύγει με 7.500 ευρώ.

Στο βιογραφικό του αναφέρεται πως έχει έναν γιο και μία κόρη, είναι κάτοχος πτυχίου εκδοροσφαγέα, ως νεαρός είχε ασχοληθεί με πολεμικές τέχνες και είναι πρωταθλητής χειροπάλης.

Στο promo video για τη συμμετοχή του στη Φάρμα είχε δηλώσει «λύκος» και όχι «πρόβατο».

{https://www.youtube.com/watch?v=wXbPTIMHTbw}

{https://www.youtube.com/watch?v=-TrjmafyBFM}