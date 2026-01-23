Το Deal δεν μοιράζει μόνο χρηματικά ποσά, αλλά χαρίζει και στιγμές ζωής που μένουν αξέχαστες.

Το αποψινό Deal πήρε ξαφνικά μία άκρως συγκινητική τροπή, όταν μετατράπηκε σε σκηνικό πρότασης γάμου, με μία κίνηση που προκάλεσε χαμόγελα, δάκρυα και ένα θερμό χειροκρότημα.

Αν και η Χριστίνα απόψε δεν έκατσε απέναντι από τον τραπεζίτη, φαίνεται πως «έκλεισε» μία καλύτερη συμφωνία.

Το σκηνικό εκτυλίχτηκε όταν ο Νίκος, έκατσε στην άκρη του πάγκου σαν να συμμετέχει κανονικά στην ροή του παιχνιδιού, ενώ λίγο αργότερα ζήτησε από τον Γιώργο Θαναηλάκη μερικά λεπτά για να μιλήσει στην Χριστίνα.

Με αποφασιστικότητα και θάρρος, ο Νίκος πέρασε μπροστά, κατευθύνθηκε προς την Χριστίνα, γονάτισε και άνοιξε το κόκκινο κουτί του Deal, που αντί για χρηματικό ποσό περιείχε ένα μονόπετρο για εκείνη.

Η αγκαλιά και το «ναι», ήταν δεδομένα, ενώ ο Νίκος ολοκληρώνοντας την «αποστολή» του, δέχτηκε το πιο θερμό χειροκρότημα και απομακρύνθηκε από το πλατό του παιχνιδιού.

