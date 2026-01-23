Συγκινεί η Marseaux, μιλώντας για την συμμετοχή της στον εθνικό τελικό της Eurovision.

Για την συμμετοχή της στον εθνικό τελικό της Eurovision και την ιστορία πίσω από το τραγούδι – πρόταση στο θεσμό, μίλησε η Marseaux το απόγευμα της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου που βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε στον διαγωνισμό τραγουδιού, λέγοντας πως είναι ένα όνειρο που είχε από μικρό παιδί: «Ήθελα να πάω. Από μικρούλα έβλεπα με την μαμά μου παρέα και της έλεγα «μαμά κάποια στιγμή θέλω να πάω και εγώ», να πας μου έλεγε. Που να φανταστεί… Ένιωθα πως ήθελα να πάρω μέρος σε αυτό που έβλεπα στην τηλεόραση».

«Είχα πει ότι θέλω να πάρω μέρος, απλά δεν ήμουν σίγουρη άμα θα δηλώσω γιατί δεν ήξερα αν έχω το κατάλληλο κομμάτι…», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας για την φετινή της συμμετοχή.

Η Marseaux συμμετέχει στον εθνικό τελικό της Eurovision με το τραγούδι «Χάνομαι»

Όσον αφορά το τραγούδι «Χάνομαι» με το οποίο συμμετέχει στον εθνικό τελικό, η καλλιτέχνιδα ανέφερε: «Μπήκαμε με το συνεργάτη και φίλο μου στο στούντιο, και είπαμε «πάμε να το δούμε», και μας βγήκε αυτό το κομμάτι που άκουσε και ο κόσμος. Οπότε είπα «Το ‘χουμε, πάμε να δηλώσουμε», δηλαδή ήθελα να το δοκιμάσω απλά δεν ήξερα αν θα το κάνω φέτος».

«Για εμένα, ενώ είναι ένα δυναμικό κομμάτι, είναι πολύ προσωπικό. Δηλαδή, για να το γράψουμε – άμα δεις και τους στίχους – σκεφτόμουν παλιά μου παιχνίδια, το έχουμε συνδέσει με το ότι ψάχνεις τον χαμένο σου εαυτό και την παλιά σου αθωότητα και την χαμένη σου παιδικότητα και την ανεμελιά σου και εκεί που πας να την αγγίξεις… χάνεται. Μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία και προσπάθησα να θυμηθώ παλιά μου παιχνίδια για να το γράψουμε, να σκέφτομαι τις παλιές μου φίλες από το σχολείο… Όταν το γράφαμε, για εμένα, ήταν πάρα πολύ βαρύ. Ήταν κόντρα στο ότι το κομμάτι είναι δυναμικό, οπότε έπρεπε να βάλω μέσα τη Marseaux, το συναισθηματικό και το δυναμισμό μαζί… νομίζω βγήκε πολύ ωραίο».

Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση, η Marseaux, ανέφερε πως όποιος ακούει το κομμάτι, αναφέρει πως είναι ένα τραγούδι για Eurovision: «Είναι ένα κομμάτι Eurovision και ότι ανατριχιάζουν. Ότι το σκέφτονται κατευθείαν πάνω σε μία σκηνή…».

Σε άλλο σημείο, απάντησε στις ερωτήσεις αναφορικά με την αναγνωρισιμότητα και το αν αυτή επηρεάζει για την συμμετοχή της στον θεσμό: «Στην αρχή το φοβόμουν λίγο… Ήμουν πολύ σίγουρη γι’ αυτό που παρουσίασα. Αλλά ακούστηκε πολύ ότι περίμεναν και κάτι άλλο. Εγώ πάω με αυτό που νιώθω, που δούλεψα, με αυτό που πιστεύω και ξέρω ότι δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους… Ξέρω ότι άμα εκπροσωπήσω την χώρα θα δώσω το 150% του εαυτού μου…».

