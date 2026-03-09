Ο Ρομπέρτο Κούστας, που συμμετείχε στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 μίλησε για την εμπειρία του στη σκηνή του Sing for Greece.

Ο Ρομπέρτο Κούστας, γνωστός και ως D3lta, το απόγευμα της Δευτέρας 9 Μαρτίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ. Εκεί ο καλλιτέχνης μίλησε για τη συμμετοχή του στον εθνικό τελικό της Eurovision παραχωρώντας μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες του.

Υπενθυμίζεται ότι ο D3lta βρέθηκε στη σκηνή του Sing for Greece για να διεκδικήσει τη θέση του στον εθνικό τελικό με το τραγούδι «Mad About it».

Μιλώντας με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, ο καλλιτέχνης, αποκάλυψε πως το συγκεκριμένο τραγούδι το έγραψε για την κοπέλα του, ενώ μεταξύ άλλων εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δήλωσε φέτος συμμετοχή στη Eurovision και όχι νωρίτερα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dge33hwsqp2h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Eurovision 2026: Ο D3lta στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Όπως εξήγησε ο νεαρός καλλιτέχνης πριν από τη σκηνή του Sing for Greece είχε κάνει κάποια επαγγελματικά – μουσικά βήματα και από μόνος του, ωστόσο αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή τον περασμένο Σεπτέμβρη:

«Το αποφάσισα τον περασμένο Σεπτέμβρη. Είχα κάνει κάποια βήματα… Γιατί ήξερα ότι είμαι σίγουρος ότι αυτό που έχω χτίσει είναι έτοιμο να εκτεθεί σε περισσότερο κόσμο. Για να δηλώσω για τη σκηνή του Sing for Greece ήθελα να είμαι έτοιμος. Έτοιμος να εκτεθώ σε πιο πολύ κόσμο, και έτοιμος να είμαι σε μία μεγάλη σκηνή και να τραγουδήσω».

Σε ό,τι αφορά τον λόγο που αποφάσισε να μην δηλώσει νωρίτερα συμμετοχή ανέφερε: «Νομίζω δεν ήμουν τόσο έτοιμος. Πιστεύω ότι όταν είσαι όντως έτοιμος για το επόμενο βήμα, το κάνεις… Εκείνο τον Σεπτέμβρη είχαν κατασταλάξει περισσότερο μέσα μου τα μουσικά πράγματα. Ήμουν πολύ περήφανος για τα τραγούδια μου και πίστεψα ότι είναι η ώρα να με ακούσει ο κόσμος…».

Για τη συμμετοχή του στον εθνικό τελικό ανέφερε: «Ήταν μία αφορμή να εκτεθώ μπροστά σε πιο πολύ κόσμο και να μάθουν τα τραγούδια μου… Επίσης, πίστευα πως επειδή αυτό που κάνω είναι κάτι διαφορετικό, πίστεψα ότι το τραγούδι είναι διαφορετικό και μπορούσε να φτάσει στη Eurovision».

Σχετικά με το τραγούδι που παρουσίασε στον εθνικό τελικό, ο Ρομπέρτο Κούστας, αποκάλυψε πως το έχει γράψει για την κοπέλα του: «Δεν πιστεύω ότι είμαι ο ίδιος καλλιτέχνης που ήμουν πριν από επτά χρόνια για να είμαι ειλικρινής… Το τραγούδι το έγραψα για την κοπέλα μου… Το αφιέρωσα σε εκείνη που ήταν στο σπίτι και με έβλεπε…».

Τέλος, μιλώντας για την εμπειρία του, τόνισε: «Για να είμαι ειλικρινής τώρα συνειδητοποιώ το τί έγινε. Βρεθήκαμε και με τα παιδιά και το συζητήσαμε ότι μας πήρε λίγο καιρό να καταλάβουμε το τί συνέβη… Για όλους μας ήταν ένα άγχος, να βγάλουμε μια σωστή δουλειά... πολλές συνεντεύξεις, πολλή προσοχή από τον κόσμο… Ήταν συνεχόμενο που ενώ ήταν ωραίο, ήταν και κάπως κουραστικό… Ήμουν αρκετά ντροπαλός. Μέσα από την έκθεσή μου, κατάλαβα ότι ήταν τα περισσότερα σχόλια θετικά…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgydaxzzq6q9?integrationId=40599y14juihe6ly}