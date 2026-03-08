«Ο Φωκάς Ευαγγελινός είναι ένας από τους καλλιτεχνικούς μου πατέρες. Για μένα, καλλιτεχνικοί μου πατέρες είναι ο Γιάννης Δόξας και ο Φωκάς, όπως καλλιτεχνικός μου μέντορας είναι ο Χρήστος Λυριτζής που ‘χω καιρό να κάνω μάθημα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παίξει και συνεχίζουν να παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μου», είπε ακόμα.

Η Έλενα Παπαρίζου μίλησε για τον τρόπο που μετατρέπει το άγχος σε δημιουργία αλλά και στη στήριξη που έλαβε και λαμβάνει, από ανθρώπους καλλιτεχνικά.

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε την Κυριακή (08.03.2026) στην εκπομπή «EurovisionGR» της ΕΡΤ1 και στην Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο. Μεταξύ άλλων, η Έλενα Παπαρίζου τόνισε ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός είναι ένας από τους καλλιτεχνικούς της «πατέρες» και είπε τη γνώμη της για τον Akyla.

«Σίγουρα, όταν είσαι πιο πρωτάρης στη δουλειά, εννοείται, το άγχος φέρνει και λίγο φόβο ταυτόχρονα. Σε σύγκριση, με το όταν έχεις την αγωνία και το άγχος, με την εμπειρία. Γιατί εκεί, ξαφνικά, το άγχος γίνεται δημιουργικό τις περισσότερες φορές. Υπάρχουν και αρκετές φορές που το άγχος, βέβαια, είναι και λίγο ανεξέλεγκτο. Είναι δηλαδή σαν το σώμα να ‘ναι εδώ, ενώ η ενέργεια να ‘χει φτάσει πέρα από το ντουβάρι. Υπάρχουν κόλπα για να τα ηρεμούμε όλα αυτά», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η δημοφιλής τραγουδίστρια.

«Μ’ αρέσει πάρα πολύ ο Akylas! Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ πλάκα. Μ’ αρέσει ότι είναι τσαχπίνης, έχει χιούμορ και τσαλακώνεται αλλά δεν παρατσαλακώνεται. Απλά είναι ο εαυτός του και μ’ αρέσει πολύ αυτό το πράγμα» επισήμανε, παράλληλα, η Έλενα Παπαρίζου στην ΕΡΤ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgxirbmwqoi1?integrationId=40599y14juihe6ly}