Ο Γιώργος Αλκαίος στον καναπέ του «Buongiorno».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 6 Μαρτίου, ο Γιώργος Αλκαίος, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες του.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο τραγουδιστή, αναφέρθηκε στην καριέρα του και την πορεία του στη μουσική, μίλησε για τη συμμετοχή του στην Eurovision, σχολιάζοντας θετικά και το τραγούδι του Akyla.

Παράλληλα, θυμήθηκε την εποχή όπου στα 17 του χρόνια είχε βρεθεί στο πλευρό της Αλίκης Βουγιουκλάκη στην πρώτη της προσπάθεια να παίξει στην Επίδαυρο.

Όσα αποκάλυψε ο Γιώργος Αλκαίος

Σε ό,τι αφορά την καριέρα του, ο Γιώργος Αλκαίος σημείωσε πως πλέον έχει κάνει τον κύκλο που ήθελε και θα μπει στη διαδικασία στο εξής να τραγουδάει κομμάτια που τον ευχαριστούν: «Έχω πάρει την απόφαση από πέρυσι -δεν ξέρω πώς μου ήρθε- και μπήκα σε μία κατάσταση του δεν έχω να αποδείξω τίποτα σε κανέναν πλέον. Έχω κάνει τον κύκλο που ήθελα να κάνω και τώρα θα τραγουδήσω αυτά που μου αρέσουν. Πάντα τα έκανα όλα με τον δικό μου τρόπο, είχα ένα συγκεκριμένο πλάνο, κάθε χρόνο διαφορετικό. Γι' αυτό και η δισκογραφία μου περιέχει διαφορετικά είδη τραγουδιών. Δεν είμαι ένας ποπ καλλιτέχνης ή λαϊκός. Είμαι ένας άνθρωπος που ό,τι σκεφτόμουν το έγραφα και στην πορεία το κυκλοφορούσα…».

Το σχόλιο του Γιώργου Αλκαίου για την Αλίκη Βουγιουκλάκη

Σε δεύτερο χρόνο ο ερμηνευτής, θυμήθηκε την περίοδο που βρέθηκε στην Επίδαυρο στο πλευρό της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Συγκεκριμένα, σχολίασε το αρνητικό κύμα αντιδράσεων που είχε δεχθεί η «εθνική σταρ» στην πρώτη της απόπειρα να παίξει στην Επίδαυρο, σημειώνοντας πως μόνο στην πρώτη παράσταση υπήρξε αμηχανία:

«Ήταν μόνο μία παράσταση… Για να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους, έστω και μετά από χρόνια. Κανένας δεν έγραψε πως την επόμενη ημέρα ήταν συγκλονιστική… Γράψανε μόνο ότι εκείνη την ημέρα δεν ήταν καλή. Και έμεινε αυτό… Ήταν άδικο. Εγώ ήμουν 17, ήμουν με Αλίκη, μουσική Θεοδωράκη, τρεις μήνες πρόβες… δεν ήταν μία απλή παράσταση. Η αδικία που έφαγε τότε η Αλίκη ήταν επί τούτου και μόνο για μία παράσταση… Μετά δεν έγραψαν ότι «κατεδάφισε» την Ολυμπία, μπαίνανε μέσα και καθόντουσαν με βροχή στο χώμα με ομπρέλες…».

Τέλος, σχολιάζοντας τη δική του συμμετοχή στη Eurovision αλλά και τη συμμετοχή του Akyla στον φετινό διαγωνισμό δήλωσε: «Το έκανα όπως ήθελα. Ήταν μία συμμετοχή που μετά από χρόνια, ο κύριος που βλέπετε εκεί έκανε την προσπάθειά του για να φέρει με ένα ελληνικό τραγούδι μία θέση μέσα στη δεκάδα. Το πετύχαμε. Επιμένω στον ελληνικό στίχο για τη Eurovision, έχω θέμα. Δεν γίνεται χωρίς ελληνικά, δεν νομίζω ότι είναι σωστό».

Και σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Τον Akyla τον είδα. Θεωρώ ότι είναι ένα τραγούδι για τη Eurovision. Υπάρχει ένα θέμα με όλους όσους ασχολούνται με τη Eurovision. Δεν κάνουμε τραγούδι για να κάνουμε επιτυχία στην Ελλάδα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό».

Υπενθυμίζεται, ότι ο Γιώργος Αλκαίος βρέθηκε στη σκηνή της Eurovision το 2010 με τους Friends και το τραγούδι «Opa», κατακτώντας την 8η θέση της τελικής βαθμολογίας.