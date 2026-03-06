Το συγκρότημα εκτεινόταν σε πολλές οδούς και περιλάμβανε «πολλά σημεία εισόδου και δωμάτια για συναντήσεις ανώτατων μελών του ιρανικού καθεστώτος».

Την καταστροφή του υπόγειου καταφυγίου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην Τεχεράνη το πρωί της Τρίτης, γνωστοποίησε ο ισραηλινός στρατός.

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) χρησιμοποίησε περίπου 50 μαχητικά αεροσκάφη, ρίχνοντας γύρω στις 100 βόμβες στο υπόγειο καταφύγιο, το οποίο βρισκόταν κάτω από το «συγκρότημα ηγεσίας» του Ιράν στην Τεχεράνη.

Το συγκρότημα αυτό εκτεινόταν σε πολλές οδούς και περιλάμβανε «πολλά σημεία εισόδου και δωμάτια για συναντήσεις ανώτατων μελών του ιρανικού καθεστώτος». Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «το υπόγειο καταφύγιο είχε κατασκευαστεί κάτω από το συγκρότημα και αποτελούσε ασφαλές εναλλακτικό κέντρο για τη διαχείριση του πολέμου από τον ηγέτη, ο οποίος εξαλείφθηκε πριν προλάβει να το χρησιμοποιήσει».

{https://x.com/idfonline/status/2029878689907835294}