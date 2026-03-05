Τι τελικά διόρισε ο Δ. Μπακαΐμης;

Γνώριζε άραγε ο Εφέτης Ανακριτής των Τεμπών, όταν ζητούσε τους τίτλους σπουδών των τεχνικών συμβούλων της υπόθεσης ότι ο ένας εκ των δύο διορισμένους από τον ίδιο τον ανακριτή, δικαστικός πραγματογνώμονας είχε πτυχίο ΤΕΙ;

Ήταν Απρίλιος του 2025 όταν με παραγγελία του ο κ. Σωτήρης Μπακαΐμης ζήτησε όλοι οι τεχνικοί σύμβουλοι που συμμετέχουν στην έρευνα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα, να υποβάλλουν τους τίτλους σπουδών τους για την τεκμηρίωση των προσόντων και της επιστημονικής επάρκειας τους. Ζήτησε συγκεκριμένα να κατατεθούν οι τίτλοι σπουδών, ενδεχομένως μεταπτυχιακά ή διδακτορικά, η εγγραφή τους στο ΤΕΕ, κωδικός δραστηριότητας εφόσον διαθέτουν, βεβαίωση εγγραφής και ιδιότητα μέλους σε επαγγελματικά σωματεία, άδεια άσκησης επαγγέλματος και βεβαίωση από το αρμόδιο τμήμα βουλευμάτων των κατά τόπων δικαστηρίων ή των εισαγγελέων ότι περιλαμβάνονται στη λίστα των πραγματογνωμόνων.

Σήμερα στο πλαίσιο της κατάθεσης του ενός εκ των δύο δικαστικών πραγματογνωμόνων, προέκυψε ότι ο μάρτυρας δεν είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός, απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής, αλλά τεχνολόγος μηχανικός, απόφοιτος ΤΕΙ.

Μικρό το ζήτημα, εάν δεν είχε προηγηθεί η απόφαση του κ. Μπακαΐμη να δώσει τόσο μεγάλη σημασία στα προσόντα των... άλλων.

