Αμετακίνητο, παρά τη δικαστική απόφαση, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στην επιλογή του να παραστεί ως υπεράσπιση και όχι για την υποστήριξη της κατηγορίας.

Το νομικό παράδοξο με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να κάθεται όχι στα έδρανα υποστήριξης της κατηγορίας, αλλά σε αυτά της υπεράσπισης των κατηγορουμένων, συνεχίζεται.

Παραβλέποντας ακόμη και την απόφαση του δικαστηρίου, με την οποία, τον περασμένο Νοέμβριο, είχε κληθεί να αλλάξει… θέση και να επιτελέσει το αυτονόητο καθήκον του, υπερασπιζόμενο τα συμφέροντα του δημοσίου κι όχι των κατηγορουμένων που φέρονται να τα ζημίωσαν, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δεν μετακινήθηκε ούτε βήμα από τη στάση του που είχε προκαλέσει αίσθηση και όχι μόνο στο νομικό κόσμο.

Η παράσταση άλλωστε του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την υπεράσπιση των κατηγορουμένων ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για παράβαση καθήκοντος, καθώς το αδίκημα στρέφεται σε βάρος του δημοσίου, ήταν ο λόγος που το δικαστήριο είχε υποχρεωθεί να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης, πριν από τέσσερις μήνες.

Χωρίς παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας από το Ελληνικό Δημόσιο

Η απόφαση-σύσταση όμως του δικαστηρίου αγνοήθηκε, όπως φαίνεται εντελώς, με αποτέλεσμα η δίκη να διεξάγεται με το ελληνικό δημόσιο να είναι ο μεγάλος απών από την υποστήριξη της κατηγορίας!

Εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που προσήλθε στο δικαστήριο, εκπροσωπώντας τον έναν εκ των δύο κατηγορουμένων ελεγκτών της ΕΑΔ, ξεκαθάρισε πως «το δημόσιο παρίσταται ως υπεράσπιση λόγω ειδικής διαδικασίας», σπεύδοντας να συμπληρώσει: «Επειδή το δικαστήριο κάλεσε το ελληνικό δημόσιο αποτελεί καθήκον μας να είμαστε εδώ για διευκρινίσεις…».

Η παράσταση του παρέδρου του ΝΣΚ ως υπερασπιστή του ενός εκ των δύο κατηγορουμένων ο οποίος προκάλεσε τις έντονες αντιρρήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας οι οποίοι τη χαρακτήρισαν «απολύτως παράνομη», επισημαίνοντας το «νομικό παράδοξο» σε αυτή. Ανέφεραν επίσης ότι η άρνηση στην εντολή του δικαστηρίου συνιστά παράβαση καθήκοντος και επιφυλάχθηκαν “για τα νόμιμα”.

Όπως διευκρίνισε ο πάρεδρος του ΝΣΚ, οι κατηγορούμενοι είχαν αρχικώς ζητήσει – βάσει ειδικής νομοθετικής πρόβλεψης – να αναλάβει την υπεράσπισή τους το ΝΣΚ, αίτημα που είχε γίνει δεκτό σε προηγούμενη δικάσιμο. Στην παρούσα φάση, ωστόσο, το ΝΣΚ εκπροσωπεί μόνο τον δεύτερο ελεγκτή, καθώς ο πρώτος επέλεξε να στραφεί σε ιδιώτη συνήγορο.

Σε ό,τι αφορά την παράσταση του Δημοσίου, ο πρόεδρος της έδρας διευκρίνισε ότι το ΝΣΚ, σε εκτέλεση της προηγούμενης αναβλητικής απόφασης, απηύθυνε έγγραφο προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας προκειμένου να ζητηθεί η εκπροσώπησή της από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Ωστόσο, η Αρχή αρνήθηκε να προβεί σε σχετικό αίτημα με αποτέλεσμα το Δημόσιο τελικά να μην βρίσκεται στην υποστήριξη της κατηγορίας.

Μετά την νομιμοποίηση της παράστασης προς Υποστήριξη της Κατηγορίας, η πλευρά των συγγενών επανέφερε το αίτημα της κλήσης του Δημοσίου να παρασταθεί κατά των δύο ελεγκτών.

Η Εισαγγελέας της Έδρας ζήτησε να απορριφθεί το αίτημα, εφόσον η Εθνική Αρχή Διαφάνειας κλήθηκε και αρνήθηκε να παραστεί.

Οι συγγενείς αντέτειναν ότι το θέμα είναι εξόχως σοβαρό, καθώς αφορά άρνηση του Δημοσίου να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του για υπόθεση που η ζημία του , από την μη εκτέλεση της 717, προσδιορίζεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Από την πλευρά της υπεράσπισης των δύο κατηγορούμενων, τονίστηκε ότι οι διαπιστώσεις της έκθεσης των δύο κατηγορούμενων δεν αμφισβητήθηκαν.

«Δεν μπορεί να εξαναγκαστεί ο παθών να συμμετάσχει στην ποινική δίκη» ανέφερε ο πάρεδρος του ΝΣΚ σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχει πρωτεύων κανόνας που να επιβάλει στο Δημόσιο να δηλώσει παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας», προσθέτοντας πως με την απόφαση του προηγούμενου δικαστηρίου κλητεύθηκε το Δημόσιο «ακύρως και πλημμελώς».

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα επανάκλησης του Δημοσίου μέσω του Υπουργείου Οικονομικών. Παράλληλα απέρριψε και το αίτημα σχετικά με την ανάκληση της απόφασης του προηγούμενου δικαστηρίου για την κλήση του Δημοσίου.

Στο δικαστήριο βρέθηκαν πολλοί συγγενείς θυμάτων αλλά και επιζώντες του δυστυχήματος, ενώ δηλώθηκαν παραστάσεις προς υποστήριξη κατηγορίας από 42 πρόσωπα.

Μεταξύ των συγγενών των θυμάτων που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας είναι οι Παύλος Ασλανίδης, Βασίλειος Χατζηχαραλάμπους, Χρήστος Τηλκερίδης, Ζαφείρω Καρασάββα, Αντώνης Ψαρόπουλος, Ηλίας Παπαγγελής, Μαρία Καρυστιανού ,η οποία εκπροσωπήθηκε , αλλά και ο Πάνος Ρούτσι ο οποίος βρέθηκε στη δικαστική.

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσε μέσω του συνηγόρου του και ο Γεράσιμος Ιάσονας ο οποίος ήταν ο μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού του Intercity.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 24 Απριλίου.