Η κλήρωση του Eurojackpot θα γίνει στις 21:15.

Νέα κλήρωση απόψε από το Eurojackpot το οποίο μοιράζει το ποσό των 10 εκατ. ευρώ.

Στο Eurojackpot συμμετέχουν 19 χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας). Η κλήρωση διεξάγεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή και η προκαθορισμένη ώρα είναι στις 21:15 (την Τρίτη) και στις 21:00 (την Παρασκευή) ώρα Ελλάδος.

Τυχόν καθυστέρηση της κλήρωσης από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης οφείλεται σε τεχνικούς λόγους συλλογής των στοιχημάτων από όλες τις χώρες που συμμετέχουν. Η κλήρωση δεν είναι διαθέσιμη σε live μετάδοση από την κοινοπραξία EUROJACKPOT. Άρα δεν υπάρχει η δυνατότητα να μεταδοθεί από τον ΟΠΑΠ.