Ο συγγραφέας, Γιάννης Ξανθούλης, μίλησε για την Μαρινέλλα.

Συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» παραχώρησε ο Γιάννης Ξανθούλης, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την Μαρινέλλα, τη σχέση τους και την περιπέτεια της υγείας της.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Δευτέρα 2 Μαρτίου, ο γνωστός συγγραφέας θυμήθηκε τη στιγμή που η ερμηνεύτρια υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο επί σκηνής, όταν το Σεπτέμβριο του 2024 τραγουδούσε στο Ηρώδειο. Παράλληλα, μίλησε για την απόφασή του να συγγράψει την βιογραφία της, τονίζοντας πως ήταν η επιθυμία της κόρης της.

Σχετικά με τη βιογραφία της Μαρινέλλας ο Γιάννης Ξανθούλης, ανέφερε: «Έχω γράψει βιογραφία για τη Μαρινέλλα, την είχα γνωρίσει όταν κάναμε ένα σίριαλ. Η κόρη της επέμενε πως ήμουν ο κατάλληλος να γράψω τη βιογραφία της Μαρινέλλας. Η Μαρινέλλα το διάβασε το βιβλίο και πιστεύω της άρεσε».

Και συνέχισε: «Έλεγα στη Μαρινέλλα πως δεν μου άρεσε το είδος των τραγουδιών που τραγουδούσε. Η συμβουλή που μου είχε δώσει είναι πως το μυαλό, η καρδιά και το υπογάστρια πρέπει να συνεργάζονται. Όταν είδα αυτό που έπαθε η Μαρινέλλα, κατάλαβα ότι αυτό ήταν το τέλος. Δεν αντέχω να σκέφτομαι πως υποφέρει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgs5r9ux7ntl?integrationId=40599y14juihe6ly}