Η Γαλλία δεν θα αποκαλύπτει τον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών που διαθέτει.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή να αυξηθεί ο αριθμός των πυρηνικών κεφαλών της Γαλλίας, αλλά η χώρα δεν θα αποκαλύπτει το πόσες θα διαθέτει.

«Οι ανταγωνιστές μας έχουν εξελιχθεί, όπως και οι εταίροι μας», επεσήμανε, κάτι που αποτελεί αλλαγή στο πυρηνικό δόγμα της Γαλλίας, τόνισε. Το στοιχείο της αποτροπής πρέπει να ενισχυθεί, υπογράμμισε και να εξετάζεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, με σεβασμό στη γαλλική κυριαρχία, ενώ η τελική ευθύνη για τη χρήση των πυρηνικών πάντα θα είναι του προέδρου της χώρας, υπογράμμισε μιλώντας από βάση υποβρυχίων στη Βρετάνη.

«Για να είσαι ελεύθερος, πρέπει να σε φοβούνται», επανέλαβε και υπογράμμισε την ανάγκη να βελτιωθεί η ικανότητα της Γαλλίας και της Ευρώπης να εντοπίζουν απειλές και να ενεργούν εναντίον τους. «Για να είμαστε ισχυροί στην πυρηνική αποτροπή μας, πρέπει να είμαστε ισχυροί στις συμβατικές δυνατότητές μας», συνέχισε.

Στην ομιλία του έκανε αναφορά στις συζητήσεις που γίνεται προκειμένου η πυρηνική «ομπρέλα» της Γαλλίας να προστατεύει την Ευρώπη. Αυτό γίνεται με «πλήρη διαφάνεια με τις ΗΠΑ» και σε συντονισμό με τη Βρετανία, συνέχισε και πρόσθεσε ότι στις συζητήσεις εμπλέκονται η Γερμανία, το Βέλγιο, η Δανία, η Ελλάδα, η Σουηδία, η Ολλανδία και η Πολωνία.

Ακόμα ανέφερε ότι η Γαλλία θα συνεργαστεί με τη Βρετανία και τη Γερμανία σε «πρότζεκτ πυραύλων πολύ μεγάλης εμβέλειας», στο πλαίσιο της προηγμένης αποτροπής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πηγή: Guardian